競泳選手の瀬戸大也（31）が2月10日、離婚を発表した。妻の馬淵優佳さん(31)は飛び込みの元日本代表選手。2017年に結婚し、妻は競技を引退。翌年に女児、2020年に次女をもうけている。結婚当初、著名アスリート同士のカップルは理想の夫婦として話題となった。アスリートフードマイスターの資格を持つ馬淵さんの手料理が、瀬戸の肉体改造に繋がった――そんな報道も相次いだ。瀬戸は2016年のリオ五輪で銅メダルを獲得。世界水泳で4個の金メダルを獲得している強豪選手でもあり、2021年東京五輪への期待も高まっていた。

しかし、そんな「理想の夫婦」の転機となったのが、2020年9月。「週刊新潮」が瀬戸の不倫を報じたことである。その後もSNSやネオン街でのナンパが次々と報じられ、スポンサーから次々と契約を打ち切られた。そして同時に、家庭にも危機が訪れたという。今回の離婚のまさに発端、きっかけとなったのが、2020年の不祥事なのである。「週刊新潮」では当時、不倫発覚後、瀬戸の周囲から如何に人が離れていったかを報じている。当時の記事を再録し、瀬戸が自らの過ちによって失ったものの大きさを振り返ってみよう。

（「週刊新潮」2020年10月15日号記事の再録です。文中の年齢、役職、年代表記等は当時のものです）

【現場写真】瀬戸大也、昼下がりの「ホテル密会」 離婚の引き金となった献身「美人妻」への裏切り

砕け散ったイメージ

「良き夫」や「イクメン」といったクリーンなイメージは砕け散った。スポーツ紙デスクによると、

「（2020年）9月末、所属契約を結んでいたANAから契約を打ち切られました。契約は来年（＝2021年）3月まででしたが、五輪が延長となり契約期間も延びるだろうと言われていた。年間1億円の複数年契約とされ、実質的にプロとして活動する瀬戸にとってのメインスポンサーでした。かなりの痛手ですよね」

痛手といえば、「味の素」の「勝ち飯」というCM動画。元飛込選手の優佳夫人との幸せいっぱいの夫婦の姿がお茶の間に流れていたが、本誌報道後にHP上のものは即刻削除、広告出演契約も解除された。

「P＆G」社の髭剃り「ジレット」のウェブCMも非公開となり広告も取り下げ。アンバサダー契約を結ぶ音響機器の「BOSE」の公式HPからは瀬戸が出演する動画が消えた。スポーツ紙デスクが続ける。

「これらのCMや広告は1社につき1千万円から数千万円。ANAと合わせれば、瀬戸の年収はゆうに1億を超えていた」

水泳選手として、首の皮一枚つながっている格好か。

収入が一気に…

（2020年）9月末、瀬戸は自ら申し出て、JOCの「シンボルアスリート」から外れ、競泳日本代表主将も辞退している。日本水泳連盟の関係者が明かすには、

「シンボルアスリートとは、JOCの最高位の協賛社だけがCM起用できるトップ選手のこと。選手はJOCに肖像権を預ける代わりに、年間2千万円ほどの協力金を得られるのです」

イタリアンレッドのフェラーリやBMWなど3台の高級車を乗り回し、戸建ての自宅以外に単身用の高級マンションも確保。それを可能にした収入が一気に断たれそうな瀬戸。水泳選手としては、

「所属を失ったので、国内大会の出場が難しくなります。今月（2020年10月）開催予定の日本短水路選手権は欠場が決まりました。謹慎するという話も囁かれています。さらには、すでに内定している五輪出場権を維持していいのかという議論もある。これらについては連盟の理事会で話し合われ、近いうちに結論が出ると思います」

家庭崩壊の危機

次のような“現場”に関する懸念もある。

「競泳は他競技よりも団結が強いですが、瀬戸選手が主将でなくなっても、彼がその場にいるだけで気まずい雰囲気になるでしょう。しかも、代表には瀬戸夫人と仲のいい選手も多い。そんな選手たちにしてみれば、瀬戸選手は“友だちのことを傷つけた旦那”となるわけです」

その、瀬戸夫妻の関係は、

「瀬戸選手が“家庭は崩壊の危機にある”と親しい友人に洩らしています。不倫相手への対応なども相談しているようです」

という。先のデスク曰く、

「瀬戸は前回（2016年）リオ五輪では銅メダルだったので、“銅を金に変えた妻の献身”という見出しの記事を考えていました。だから各社、夫婦のツーショットを撮影済みだったんですけど……」

カネも名誉も、妻の信頼をも失い……。天才スイマーがそれらを取り戻すには、ゼロから再始動し、金メダルを獲りにいくしかあるまい。

この報道の翌年、瀬戸は東京五輪に出場したが、期待されたメダル獲得はならず。2024年のパリ五輪でも念願のメダルを首から提げることはかなわなかった。現在も現役を続け、2028年ロス五輪を目指している。

一方の馬淵さんは2021年に競技に電撃復帰。日本選手権で優勝するなどの活躍を見せた。パリ五輪出場を目指していたが、果たせず、その年、2度目の現役引退。現在はコーチとして指導に当たりながら、スポーツキャスターとしても活動している。

夫婦は2024年に別居し、離婚協議中であることが報じられていた。

理想のアスリートカップルの一瞬の転落。瀬戸が犯した過ちの代償は、限りなく大きかったと言える。離婚後の2人の新たな人生での活躍を祈りたい。

