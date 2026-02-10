神木隆之介、結婚を発表 お相手は一般女性 「これからも大好きなお芝居を続けていけるよう、一生懸命頑張ります」
俳優の神木隆之介（32）が10日、所属事務所の公式サイトを通じて結婚を発表した。
【写真】ラブラブすぎる！ 何度も抱き合う神木隆之介＆浜辺美波
サイトでは「ご報告 平素よりお世話になっております。この度、神木隆之介が結婚したことをご報告させていただきます」と発表。続けて「なお、お相手は一般の方となりますので、取材等はお控えいただけますと幸いです」と呼び掛けている。
神木は「これまで長らく応援していただき、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。これからも大好きなお芝居を続けていけるよう、一生懸命頑張ります」とのコメントを出した。
神木は1993年5月19日生まれ、埼玉県出身。2005年、映画『妖怪大戦争』で主演を務め、『第29回 日本アカデミー賞』新人俳優賞を受賞。以降、NHK大河ドラマ『義経』（05年）、映画『桐島、部活やめるってよ』（12年）、映画『バクマン。』（15年）、NHK連続テレビ小説『らんまん』（23年）、映画『るろうに剣心』シリーズ、映画・ドラマ『SPEC』シリーズなど様々な作品に出演。 声優としても活躍しており、アニメ映画『千と千尋の神隠し』（01年）、『サマーウォーズ』（09年）、『借りぐらしのアリエッティ』（10年）、『君の名は。』（16年）、『メアリと魔女の花』（17年）、『天気の子』（19年）、『すずめの戸締まり』（22年）などの話題作に出た。23年11月公開の「ゴジラ-1.0」では敷島浩一役で主演を務めた。
■コメント全文
お世話になっている皆さまへ
いつも応援いただきありがとうございます。
私事で大変恐縮ではございますが、この度、一般女性の方と入籍しました事をご報告させていただきます。
これまで長らく応援して頂き、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。
これからも大好きなお芝居を続けていけるよう、一生懸命頑張ります。
2026年2月10日
神木隆之介
