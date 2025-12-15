最新作のアニメ映画『果てしなきスカーレット』が公開中の細田守監督が、『おおかみこどもの雨と雪』（2012年）から制作の拠点にするアニメスタジオがスタジオ地図。刊行中の「スタジオ地図15周年『果てしなきスカーレット』で挑む世界」（日経BP）は細田監督がスタジオ地図設立前に取り組んだ『時をかける少女』（2006年）や『サマーウォーズ』（2009年）も含む作品を紹介してクリエイティブの軌跡を振