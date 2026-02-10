この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

マーケティング専門家のりゅう先生と心理学博士の遠藤氏が、YouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学」の動画「お金は｢儲ける力｣より｢守る力｣が重要｡大金を手にした瞬間に破滅する経営者の決定的な欠落。」に出演。宝くじ当選など、突如大金を手にした人がなぜ破滅へと向かうのか、その心理と行動パターンについて専門的な見地から解説した。



動画は「一番早くお金持ちになる方法」として「宝くじを当てる」という話題からスタート。これに対し、りゅう先生は「お⾦持ちになったあとに不幸になる⼈の特徴」というテーマを提示し、法廷臨床心理博士である遠藤氏に見解を求めた。

遠藤氏はまず、「宝くじ当選者の8割が破産する」といった説は都市伝説だと指摘。フロリダ州の実際のデータでは自己破産率は6%程度、アメリカ全体でも30%程度だと明かした。しかし一方で、「死亡率は通常より2～3倍高くなる」という衝撃的な研究結果を紹介した。



では、なぜ悲劇が起きてしまうのか。遠藤氏は、破滅に向かう「〇ぬパターン」と、そうならない「〇なないパターン」が存在すると説明。破滅する人の行動として、以下の3つを挙げた。

1つ目は「見せる」。SNSで当選を公言したり、高級車や豪邸を買い、これ見よがしな生活を送ることで、強盗や誘拐のターゲットになるリスクが格段に上がると警告。遠藤氏は「3億円当たったと公言するのは、ONE PIECEで自分の懸賞金が3億ベリーだと宣伝して回るのと同じ」と、その危険性をユニークに例えた。

2つ目は「与える」。承認欲求や罪悪感を埋めるため、周囲に無計画にお金を配り始めると、「金のなる木」と見なされ、際限ない要求に苦しむことになると語る。

3つ目は「全開」。もともとギャンブルやアルコール、ドラッグなどの問題を抱えていた人が資金制限を失うことで、一気に破滅へと加速する「アクセル全開パターン」に陥りやすいと分析した。



一方で、破滅しない人々は「日常」を変えず、仕事もすぐに辞めたりはしない。そして、お金と心の「専門家」を雇い、自身の「価値観」に沿った堅実な使い方をすると解説。メディアが作り上げた幸福のイメージに騙されず、自分にとって本当に価値のあること（借金返済や家族のためなど）にお金を使うことが重要だと述べた。

動画の最後で遠藤氏は、宝くじに当たって不幸になる人は実は少数派だとしながらも、お金との付き合い方を間違えれば誰にでも危険は訪れると指摘。大金を得た時こそ冷静な判断が求められると締めくくった。