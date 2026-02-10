¹ñ¤Î¼Ú¶â¡¢²áµîºÇÂç1342Ãû±ß¡¡25Ç¯Ëö¡¢¹ñºÄ°ÍÂ¸¤Î¹½¿ÞÂ³¤¯
¡¡ºâÌ³¾Ê¤Ï10Æü¡¢¹ñºÄ¤È¼ÚÆþ¶â¡¢À¯ÉÜÃ»´ü¾Ú·ô¤ò¹ç·×¤·¤¿¹ñ¤Î¼Ú¶â¤¬2025Ç¯Ëö»þÅÀ¤Ç1342Ãû1720²¯±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£»Ä¹â¤Ï24Ç¯Ëö¤«¤é24Ãû5355²¯±ßÁý¤¨¡¢²áµîºÇÂç¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£Êª²Á¹âÂÐºö¤È¤¤¤Ã¤¿ºÐ½Ð¤Î³ÈÂç°µÎÏ¤¬¶¯¤Þ¤ëÃæ¡¢¹ñºÄÈ¯¹Ô¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¹½¿Þ¤¬Â³¤¯¡£¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤ò·Ç¤²¤ë¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î²¼¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬½°±¡Áª¤ÇÂç¾¡¤·¡¢ºÄÌ³¤¬º£¸å¤âËÄÄ¥¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¼Ú¶â¤ÎÆâÌõ¤Ï¡¢¹ñºÄ¤¬24Ç¯Ëö»þÅÀ¤è¤ê24Ãû837²¯±ßÁý¤Î1197Ãû6396²¯±ß¡£¤³¤Î¤¦¤Á¸µËÜ¤ÎÊÖºÑ¡Ê½þ´Ô¡Ë¤äÍøÊ§¤¤¤Ë¼ç¤ËÀÇ¼ý¤ò½¼¤Æ¤ëÉáÄÌ¹ñºÄ¤Ï23Ãû4827²¯±ßÁý¤Î1094Ãû4874²¯±ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÄ·ô»Ô¾ì¤Ç¤ÏºâÀ¯°²½¤Ø¤Î·üÇ°¤Ê¤É¤«¤éÄ¹´ü¶âÍø¤¬¾å¾º·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£µð³Û¤Î¼Ú¶â¤òÊú¤¨¤ë¤È¶âÍø¤¬¾å¾º¤·¤¿ºÝ¤ËÍøÊ§¤¤Èñ¤¬Âç¤¤¯ËÄ¤é¤ß¡¢ºâÀ¯±¿±Ä¤¬°ìÃÊ¤È¸·¤·¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£