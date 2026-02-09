Á´Ä¹5.1m¡ª ¥ì¥¯¥µ¥¹¡Ö¿··¿¥Ó¥Ã¥°¥»¥À¥ó¡×È¯É½¡ª ¿·¤¿¤Ë¡ÈÆüËÜ¤ÎÈþ°Õ¼±¡ÉºÎÍÑ¤·¤¿¡ÖÄ¶¹ë²Ú¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡×¤¬Èþ¤·¤¤¡ª ÞÕ¿È¤Î¡È¿·¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¡¦¥»¥À¥ó¡É¡ÖES¡×²Ã¹ñ½é¸ø³«¤Ø¡ª
Á´Ä¹5.1m¡ª ¥ì¥¯¥µ¥¹¡Ö¿··¿¥Ó¥Ã¥°¥»¥À¥ó¡×È¯É½¡ª
¡¡¥ì¥¯¥µ¥¹¤Î¥«¥Ê¥ÀË¡¿Í¡Ê°Ê²¼¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹¡Ë¤Ï2026Ç¯2·î6Æü¡¢Æ±¹ñ¤Î¥ª¥ó¥¿¥ê¥ª½£¤Ç2·î12Æü¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥«¥Ê¥À¹ñºÝ¥ª¡¼¥È¥·¥ç¡¼¡×¤Ë¤Æ¡¢¿··¿¡ÖES¡×¤ò½é¸ø³«¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç8ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ë¿··¿ES¤Ï¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ³Ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤ÎÁ´¤Æ¤òºþ¿·¡£
¡¡¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¼¡À¤Âå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë°ÕÍßºî¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿··¿ES¤ÎºÇÂç¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¡¢HEV¡Ê¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡Ë¤ÈBEV¡ÊÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë¤ÎÎ¾Êý¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥Þ¥ë¥Á¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎºÎÍÑ¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÆÀß·×¤µ¤ì¤¿¡ÖTNGA GA-K¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢HEV¥â¥Ç¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢Á°ÎØ¶îÆ°¤Î¡ÖES 350e¡×¤È»ÍÎØ¶îÆ°¤Î¡ÖES 500e¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎBEV¥â¥Ç¥ë¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¡¡ÅÅÆ°²½»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥»¥À¥ó¤Î¿·¤¿¤Ê´ð½à¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¼¡À¤ÂåBEV¥³¥ó¥»¥×¥È¡ÖLF-ZC¡×¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹¤Î¿·¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¥é¥ó¥²¡¼¥¸¤òÂÎ¸½¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥¹¥Ô¥ó¥É¥ë¥°¥ê¥ë¤«¤é¡¢¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤«¤é¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤Þ¤Ç¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë·Ò¤¬¤ë¡Ö¥¹¥Ô¥ó¥É¥ë¥Ü¥Ç¥£¡×¤Ø¤È¿Ê²½¡£
¡Ö¥Ä¥¤¥óL¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥é¥ó¥×¡×¤Ë¤è¤ë±Ô¤¤´ãº¹¤·¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÎÏ¶¯¤¤Â¸ºß´¶¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ê¥¢¼þ¤ê¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹¤ÎÈ¯¸÷¥í¥´¤È°ìÂÎ²½¤·¤¿°ìÊ¸»ú¥Æ¡¼¥ë¥é¥ó¥×¤òºÎÍÑ¤·¡¢Àè¿ÊÅª¤«¤Ä¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¸å¤í»Ñ¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹5140mm¡ßÁ´Éý1920mm¡ßÁ´¹â1555-1560mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹2950mm¤È¡¢ÀèÂå¥â¥Ç¥ë¤«¤éÂçÉý¤Ë³ÈÂç¡£
¡¡Á´Ä¹¤Ç165mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ç80mm±äÄ¹¤µ¤ì¤¿¤½¤ÎÆ²¡¹¤¿¤ë¼ÖÂÎ¤Ï¡¢¿¤Ó¤ä¤«¤Ê¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥¯¥é¥¹¤òÄ¶¤¨¤¿°µÅÝÅª¤Ê¼¼Æâ¶õ´Ö¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Î¿Ê²½¤â·àÅª¤Ç¡¢¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¤Ë¤ÏÊªÍý¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆâÁõÁÇºà¤ËÆ±²½¤µ¤»¡¢¼ê¤ò¤«¤¶¤·¤¿»þ¤À¤±Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ëÀ¤³¦½é¤Îµ»½Ñ¡ÖResponsive Hidden Switches¡Ê¥ì¥¹¥Ý¥ó¥·¥Ö¥Ò¥É¥¥¥ó¥¹¥¤¥Ã¥Á¡Ë¡×¤òºÎÍÑ¡£
¡¡¥Î¥¤¥º¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¸º¤é¤·¤¿¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¶õ´Ö¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÃÝ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡ÖBamboo Layering¡×¤ä¡¢¸÷¡¦²»¡¦¹á¤ê¤òÅý¹çÀ©¸æ¤¹¤ë¡ÖSensory Concierge¡Ê¥»¥ó¥µ¥ê¡¼¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢¸Þ´¶¤Ë¶Á¤¯ÆüËÜÅª¤ÊÈþ°Õ¼±¤ÈºÇ¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤¬Í»¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸åÀÊ¤Îµï½»À¤âÄÉµá¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥é¥¯¥¼¡¼¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤ä¥ª¥Ã¥È¥Þ¥ó¡¢Ä´¸÷µ¡Ç½ÉÕ¤¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥ë¡¼¥Õ¤Ê¤É¤òÀßÄê¡£
¡¡¥·¥ç¡¼¥Õ¥¡¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤â½½Ê¬¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë²÷Å¬À¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Áö¤ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿·¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¹â¹äÀ²½¤Ë²Ã¤¨¡¢¸åÎØÁàÂÉ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥ê¥¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¡ÊDRS¡Ë¡×¤òºÎÍÑ¡£
¡¡Á´Ä¹5m¤òÄ¶¤¨¤ëµðÂÎ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¼è¤ê²ó¤·¤ÎÎÉ¤µ¤È¡¢¹âÂ®°è¤Ç¤ÎÂî±Û¤·¤¿°ÂÄêÀ¤òÎ¾Î©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²óÈ¯É½¤Î¤¢¤Ã¤¿¥«¥Ê¥À»ÅÍÍ¤Î¿··¿ES 350h¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î2.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈAWD¤òÉ¸½àÁõÈ÷¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ë´Ä¶²¼¤Ç¤ÎÎÏ¶¯¤¤Áö¤ê¤ò¼Â¸½¡£
¡¡¤³¤Î¿··¿¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢2026Ç¯½Õ¤è¤ê¥«¥Ê¥ÀÁ´ÅÚ¤Î¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£