¸¤¤Ï¡¢¹â¤¤¥Èー¥ó¤Ç¡Ö¥¥å¥ó¥¥å¥ó¡×¤ÈÌÄ¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÌÄ¤À¼¤Ï¡¢»Ò¸¤¤¬Êì¸¤¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¤¤ÎÌ¾»Ä¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢°¦¸¤¤¬»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¤³¤ÎÌÄ¤Êý¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤òÊì¿Æ¤Î¤è¤¦¤ËÊé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¸¤¤ÎÌÄ¤À¼¤Ï´¶¾ðÉ½¸½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥¥å¥ó¥¥å¥ó¡×¤È¤¤¤¦ÌÄ¤À¼¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¸¤¤¬¡Ö¥¥å¥ó¥¥å¥ó¡×¤ÈÌÄ¤¯¿´Íý¤ò3¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1.´Å¤¨¤äÍ×µá
¸¤¤¬¡Ö¥¥å¥ó¥¥å¥ó¡×¤ÈÌÄ¤¯¤È¤¡¢¡ÖÉï¤Ç¤Æ～¡×¡Ö¹½¤Ã¤Æ～¡×¤È´Å¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¡Ö»¶Êâ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¡ÖÍ·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È²¿¤«¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¿¬Èø¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢´üÂÔ¤ËËþ¤Á¤¿ÌÜ¤Ç¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¥¥å¥ó¥¥å¥ó¡×¤ÈÌÄ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢´Å¤¨¤äÍ×µá¤È¹Í¤¨¤Æ¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°¦¸¤¤Ë²Ä°¦¤é¤·¤¯¡Ö¥¥å¥ó¥¥å¥ó¡×¤ÈÌÄ¤«¤ì¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤²¿¤Ç¤â¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤¹¤°¤ËÍ×µá¤Ë±þ¤¨¤Æ¤Ð¤«¤ê¤¤¤ë¤È¡¢¡ÖÌÄ¤±¤Ð»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È°¦¸¤¤¬³Ø½¬¤·¡¢Í×µáÌÄ¤¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
°¦¸¤¤¬ÌÄ¤¤¤ÆÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï¤¢¤¨¤ÆÈ¿±þ¤»¤º¡¢ÌÄ¤¯¤Î¤ò¤ä¤á¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤é¡Ö¥ª¥¹¥ï¥ê¡×¤Ê¤É¤Î»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¡¢¤½¤ì¤Ë½¾¤Ã¤¿¤´¤Û¤¦¤Ó¤È¤·¤ÆÍ×µá¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
2.ÉÔ°Â¤ä¼ä¤·¤µ
¸¤¤Ï¡¢ÉÔ°Â¤ä¼ä¤·¤µ¤«¤é¡Ö¥¥å¥ó¥¥å¥ó¡×¤ÈÌÄ¤¯¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬½Ð¤«¤±¤ë¤È¤¤ä¡¢ÉÔ´·¤ì¤Ê¥Ú¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¤ËÍÂ¤±¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¥¥å¥ó¥¥å¥ó¡×¤ÈÌÄ¤¯¤Î¤Ï¡¢ÉÔ°Â¤ä¼ä¤·¤µ¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤¹¡£¸¤¤Ï¸µÍè¡¢·²¤ì¤ÇÀ¸³è¤¹¤ëÆ°Êª¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ËÉÔ°Â¤ä¼ä¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
ÉÔ°Â¤ä¼ä¤·¤µ¤«¤é¡Ö¥¥å¥ó¥¥å¥ó¡×¤ÈÌÄ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢Íî¤ÁÃå¤¤Ê¤¯¥¦¥í¥¦¥í¤·¤¿¤ê¡¢¿¬Èø¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬½Ð¤«¤±¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤«¤éÎ±¼éÈÖ¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò»¡ÃÎ¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¥å¥ó¥¥å¥ó¡×¤ÈÌÄ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
3.ÂÎ¤ÎÄË¤ß¤ä°ãÏÂ´¶
ÂÎ¤ËÄË¤ß¤ä°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ë¤â¡¢¸¤¤Ï¡Ö¥¥å¥ó¥¥å¥ó¡×¤ÈÌÄ¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤³¤«¸µµ¤¤¬¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ÇÌÄ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢°¦¸¤¤«¤é¤ÎÀÚ¼Â¤ÊSOS¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¸¤Ã¤ÈÆ°¤«¤º¤ËÂÎ¤ò´Ý¤á¡¢¶¯Ä¥¤Ã¤¿É½¾ð¤Ç¡Ö¥¥å¥ó¥¥å¥ó¡×¤ÈÌÄ¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¡ÖÄË¤¤¤è¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«ÊÑ¤À¤è¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£°¦¸¤¤«¤é¤ÎSOS¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¸¤¤¬¡Ö¥¥å¥ó¥¥å¥ó¡×¤ÈÌÄ¤¯¤È¤¤ËÃí°Õ¤¹¤Ù¤¾õÂÖ¤Ï¡©
Àè½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢¸¤¤¬¡Ö¥¥å¥ó¥¥å¥ó¡×¤ÈÌÄ¤¯¤È¤¡¢ÂÎ¤ÎÄË¤ß¤äÉÔ²÷´¶¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼Â¤Ï¿´¿È¤ÎÉÂµ¤¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¸¤¤¬¡Ö¥¥å¥ó¥¥å¥ó¡×¤ÈÌÄ¤¯¤È¤¤ËÃí°Õ¤¹¤Ù¤¾õÂÖ¤ä¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥±ー¥¹¤«¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1.»ô¤¤¼ç¤Î»Ñ¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ÈÌÄ¤¯
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÌ¤ÎÉô²°¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤â¡Ö¥¥å¥ó¥¥å¥ó¡×¤ÈÌÄ¤¯¤Î¤Ï¡¢Ê¬Î¥ÉÔ°Â¾É¤ÎÃû¸õ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ê¬Î¥ÉÔ°Â¾É¤È¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¶¯¤¤ÉÔ°Â¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¹ÔÆ°¤äÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òµ¯¤³¤¹¿´¤ÎÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ÈÌÄ¤¯¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥È¥¤¥ì¤ä¤ªÉ÷Ï¤¤Ë¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡¢Î±¼éÈÖÃæ¤ËÁÆÁê¤ò¤·¤¿¤ê¡¢²È¶ñ¤Ê¤É¤òÇË²õ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤¬¸«¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Ê¬Î¥ÉÔ°Â¾É¤¬¶¯¤¯µ¿¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£Ê¬Î¥ÉÔ°Â¾É¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Áá¤á¤Ë½Ã°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
2.¥·¥Ë¥¢¸¤¤¬ÌëÌÄ¤¤ò¤¹¤ë
¥·¥Ë¥¢¸¤¤¬ÌëÃæ¤Ë¡Ö¥¥å¥ó¥¥å¥ó¡×¤ÈÌÄ¤Â³¤±¤ë¾ì¹ç¡¢Ç§ÃÎ¾É¡ÊÇ§ÃÎµ¡Ç½ÉÔÁ´¾É¸õ·²¡Ë¤Î²ÄÇ½À¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¸¤¤¬Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÃëÌëµÕÅ¾¤·¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤Îº®Íð¤äÉÔ°Â¤«¤éÌëÌÄ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÂÎ¤Î¤É¤³¤«¤ËÄË¤ß¤ä°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤Ã¤ÆÌëÌÄ¤¤ò¤¹¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤Þ¤º¤ÏÆ°ÊªÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¡¢ÌëÌÄ¤¤Î¸¶°ø¤òÆÃÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
3.¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤ë
´¨¤¤¤ï¤±¤Ç¤âÉÝ¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ë¡¢¸¤¤¬¡Ö¥¥å¥ó¥¥å¥ó¡×¤ÈÌÄ¤¤Ê¤¬¤é¾®¹ï¤ß¤Ë¿Ì¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¶¯¤¤ÄË¤ß¤äÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÎÌÀ³Î¤Ê¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤È¤¤Ï¡¢Äã·ìÅü¤äÃæÆÇ¡¢ÆâÂ¡¼À´µ¡¢¿À·Ð¼À´µ¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÂµ¤¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Ì¤¨¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¸µµ¤¤ä¿©Íß¤¬¤Ê¤¤¡¢ÓÒÅÇ¤ä²¼Î¡¡¢¤Õ¤é¤Ä¤¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤âÈ¼¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢¶ÛµÞÀ¤¬¹â¤¤¤È¹Í¤¨¡¢Â®¤ä¤«¤ËÆ°ÊªÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
4.¿¨¤ë¤ÈÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤ë
¡Ö¥¥å¥ó¥¥å¥ó¡×¤ÈÌÄ¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Êú¤Ã¤³¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¤äÂÎ¤Ë¼ê¤¬¿¨¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ö¥¥ã¥ó¡ª¡×¤ÈÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÂÎ¤Î¤É¤³¤«¤Ë¶¯¤¤ÄË¤ß¤¬¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¥±ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÄÇ´ÖÈÄ¥Ø¥ë¥Ë¥¢¤äÃ¦±±¡¢¹üÀÞ¡¢´ØÀá±ê¡¢µÞÀç¹±ê¤Ê¤É¤¬µ¿¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
°¦¸¤¤¬¤É¤³¤«¤ËÄË¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÌµÍý¤Ë¿¨¤Ã¤Æ³ÎÇ§¤·¤è¤¦¤È¤»¤º¡¢°ÂÀÅ¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤éÁáµÞ¤ËÆ°ÊªÉÂ±¡¤Ø¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
¸¤¤Ï´Å¤¨¤äÉÔ°Â¤«¤é¡Ö¥¥å¥ó¥¥å¥ó¡×¤ÈÌÄ¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÎ¤ÎÄË¤ß¤ä°ãÏÂ´¶¤«¤éÌÄ¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢°¦¸¤¤¬¡Ö¥¥å¥ó¥¥å¥ó¡×¤ÈÌÄ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤è¤¯´Ñ»¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¡¢ËÜµ»ö¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤¿Ãí°Õ¤¹¤Ù¤¾õÂÖ¤äÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¥±ー¥¹¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡ÖÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Â®¤ä¤«¤ËÆ°ÊªÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
獣医師監修：鹿野都子