¡Ö¤°¤Ã¤¹¤ê¿²¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤ò¸«¤ÆÍ¶¤ï¤ì¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¡Ä¡×JR»³¼êÀþ¼ÖÆâ¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë¿Í¤«¤é·«¤êÊÖ¤·ºâÉÛ¤Ê¤É¤òÀàÅð¤« ÃË2¿ÍÁÈ¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¡¡·Ù»ëÄ£
JR»³¼êÀþ¤ÎÅÅ¼ÖÆâ¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë¿Í¤òÁÀ¤Ã¤ÆºâÉÛ¤Ê¤É¤ò·«¤êÊÖ¤·Åð¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË2¿Í¤¬¡¢·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤º¤ì¤â¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¤Ç¡¢ºë¶Ì¸©Àî¸ý»Ô¤Îº£Þ¼½¨Ç·ÍÆµ¿¼Ô¡Ê71¡Ë¤ÈÅìµþ¡¦ËÌ¶è¤Î°Â¸¶¾¡ÍÆµ¿¼Ô¡Ê60¡Ë¤Ï¡¢¤ª¤È¤È¤¤¸áÁ°0»þ50Ê¬¤´¤í¡¢JR»³¼êÀþ¤Î¼ÖÆâ¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¡Ê20Âå¡Ë¤«¤é¡¢¸½¶â¤ª¤è¤½3Ëü3000±ß¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤¿ºâÉÛ¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£Þ¼ÍÆµ¿¼Ô¤¬¿²¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤Î²£¤ËºÂ¤ê°áÉþ¤ä¥Ð¥Ã¥°¤òÊª¿§¤·¡¢°Â¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤¬2¿Í¤ò±£¤¹¤è¤¦¤ËÎ©¤Ã¤Æ¼þ°Ï¤ò¸«Ä¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢º£Þ¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¤°¤Ã¤¹¤ê¿²¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤ò¸«¤ÆÍ¶¤ï¤ì¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢°Â¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö»ä¤Ï´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¿Í¤ÏµîÇ¯1·î¤«¤éJR»³¼êÀþÆâ¤ÇÆ±ÍÍ¤ÎÈÈ¹Ô¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤¬Í¾ºá¤òÄÉµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£