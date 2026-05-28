高市首相と「国賓」として日本を訪れているフィリピンのマルコス大統領が会談し、両首脳は、両国関係を「包括的・戦略的パートナーシップ」に格上げしました。高市首相「本日、マルコス大統領との間で両国関係を包括的・戦略的パートナーシップに位置づけることで一致しました。これは国際環境の変動に左右されることなく、今後も持続的かつ重層的に同志国関係を強化するという両国の決意を表しております」フィリピン・マルコス大