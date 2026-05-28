ホットランドネクステージは5月29日、神奈川県相模原市緑区に新たに誕生する商業施設「COTOE（コトエ）橋本」の1階に、『厚切りとんかつ よし平 コトエ橋本店』をオープンします。■平日のランチタイムには、デザート付きのレディースランチも提供同店は、昭和8年に和歌山県で創業した老舗とんかつ専門店。厳選した豚肉を熟成させて旨味を凝縮した「熟成ロース」や「熟成ひれ」を使用し、注文ごとに特級粉の粗挽き生パン粉をまとわ