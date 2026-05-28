本日の日経平均株価は、中東情勢が再び緊迫することへの不安からリスク回避の売りが優勢となり、前日比306円安の6万4693円と反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は24社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、野村證券がレーティング「バイ」に引き上げたヒロセ電機 [東