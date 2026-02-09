乃木坂46・弓木奈於、「ラヴィット！」のために髪を20センチ切る

乃木坂46の弓木奈於（27歳）が、2月9日放送のバラエティ番組「ラヴィット！」（TBS系）に出演。同番組への出演に合わせ、髪を20センチカットしたことを明かした。



今年に入って初めての出演となった弓木は、「スケジュールを見た時からうれしくて。私、『ラヴィット！』からいろいろなものを頂いているので、私も何かできることないかな？ということで、髪の毛を20センチ切ってきました。今日が初お目見えです！」と報告し、MCの麒麟・川島明から「『ラヴィット！』のために！？」と驚かれる。



また、同じく出演していたぼる塾・きりやはるかも髪色を明るく変えており、「初お目見え。美女爆誕！」とアピール。2人揃ってのイメージチェンジでスタジオを華やかに盛り上げた。