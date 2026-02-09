◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 第3日 スノーボード 女子ビッグエア予選（2026年2月8日 リビーニョ・スノーパーク）

女子ビッグエアの予選が行われ、日本は前回22年北京大会銅メダルの村瀬心椛（ここも、21＝TOKIOインカラミ）をはじめ、深田茉莉（19＝ヤマゼン）、岩渕麗楽（24＝バートン）、鈴木萌々（もも、18＝キララクエスト）と4人全員が9日（日本時間10日未明）の決勝へ進んだ。

村瀬は試技1回目にフロントサイドのトリプルコーク（TC）1260、3回目にはバックサイドのダブルコーク（WC）1260と余裕のパフォーマンスを見せつけ、171.25点の2位で通過した。

深田は1回目に尻もちをついて24位と出遅れたが、3回目にスイッチバックサイドのDC1080を決めて5位へ浮上。1回目は16位だった岩渕も2回目のキャブ1080ダブルグラブ、3回目にバックサイドのDC1080と安定感ある演技を披露して7位通過した。鈴木は2回目の転倒で20位に後退したものの、3回目はフロントサイドの1080で8位に上がった。

7日（同8日未明）の男子ビッグエア決勝では木村葵来（21＝ムラサキスポーツ）が今大会日本選手団第1号となる金メダル、木俣椋真（23＝ヤマゼン）が銀メダルを獲得してワンツーフィニッシュを決めた。女子も昨年3月の世界選手権で村瀬が初優勝し、岩渕が2位、深田が3位で表彰台を独占。同4位だった鈴木も含め、今回は表彰台独占の期待が高まる。

予選には29人が出場。試技を各3回行い、回転方向が異なる2回のベストスコアの合計得点で上位12人が決勝へ進んだ。