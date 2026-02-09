◇柔道グランドスラム・パリ大会最終日（2026年2月8日 フランス・パリ）

柔道グランドスラム（GS）パリ大会が最終日を迎え、男女計7階級が行われた。日本勢は計12人出場し、男子81キロ級の老野祐平（24＝旭化成）、90キロ級の田嶋剛希（パーク24）、100キロ級の新井道大（21＝東海大3年）、100キロ超級の中野寛太（25＝旭化成）が優勝した。

男子81キロ級は、昨年12月のGS東京大会優勝の老野祐平（24＝旭化成）と同3位の北條嘉人（24＝パーク24）が出場。老野は4回勝ち上がって決勝に進出し、ツカエフ（アゼルバイジャン）を相手に小外刈りで有効のポイントを取って優勢勝ちを収めた。北條は準々決勝でカザフスタンの選手に敗れ、敗者復活戦を勝ち上がったが3位決定戦でロシアの選手に敗れた。

男子90キロ級は、昨年世界選手権2位の田嶋剛希（28＝パーク24）と昨年講道館杯優勝の徳持英隼（23＝京葉ガス）が出場。徳持は初戦（2回戦）で世界選手権優勝経験のあるマイスラゼ（ジョージア）を破るなど4回勝ち進み、田嶋はオール一本勝ちでこちらも4回勝ち進んでともに決勝進出を決めた。日本勢同士の決勝は、田嶋が右からの大内刈りで一本勝ちを収めた。

男子100キロ級は、昨年世界選手権2位の新井道大（21＝東海大3年）と増地遼汰朗（23＝京葉ガス）が出場。新井は4試合連続の一本勝ちで勝ち進み、決勝はサビツキー（ウクライナ）を相手にゴールデンスコア方式の延長戦の末、左からの小外刈りで技ありのポイントを取って優勝を決めた。増地は2回戦でオランダの選手に敗れた。

男子100キロ超級は、昨年のGS東京大会2位の太田彪雅（28＝旭化成）と同3位の中野寛太（25＝旭化成）が出場。中野は準決勝でパリ五輪銀メダルのキム・ミンジョン（韓国）を相手に大外刈りで技ありのポイントを取って優勢勝ちを収め、日本勢同士となった決勝は太田の指導3つによる反則勝ちで優勝を決めた。

女子70キロ級は、前田凛（20＝環太平洋大2年）が出場。準々決勝でハンガリーの選手に敗れるも敗者復活戦を勝ち上がり、3位決定戦ではポルトガルの選手に送り襟絞めで一本勝ちを収めた。本田万結（21＝東海大3年）は欠場した。女子78キロ級は、昨年GS東京大会優勝の池田紅（23＝コマツ）が出場。初戦は一本勝ちを収めたが、2回戦でフランスの選手に指導3つの反則で敗れた。

女子78キロ超級は、昨年世界選手権2位の新井万央（22＝日体大4年）と世界選手権優勝経験のある冨田若春（28＝コマツ）が出場。新井は準々決勝でロマヌ・ディコ（フランス）に敗れて敗者復活戦へ回った。昨年世界選手権覇者のキム・ハユン（韓国）を破り、3位決定戦では昨年GS東京大会優勝のイ・ヒョンジ（韓国）に大外刈りで技ありのポイントを奪って勝利を収めた。冨田は1回戦でニュージーランドの選手に一本負けを喫した。