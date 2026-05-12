Image: Shutterstock 写真はイメージです。 ウガンダの国立公園にある小さな洞窟で、危険なウイルスを持つコウモリが、野生動物や人間と日常的に接触していることが確認されました。学術誌Current Biologyに掲載された研究を、IFLSが報じています。危険ウイルスを持つコウモリの洞窟問題の場所は、ウガンダ西部のクイーン・エリザベス国立公園にある「Python Cave（パイソン洞窟）」です。こ