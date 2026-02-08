衆院選は８日、投開票が行われた。高市早苗首相はテレビ各局の選挙特番に中継で出演。フジテレビ「ＬＩＶＥ選挙サンデー」では、高市首相が発言中に、「お時間となりました」とブチッと終了してしまい、ネット上では「話のぶった切り方が酷かった」という感想や、「まだ喋ってる途中でしょうが」と同局の国民的ドラマ「北の国から」を想起させるコメントがあがっている。

宮根誠司、宮司愛海アナウンサーに続き、橋下徹氏が質問。橋下氏は防衛に関連して、と前置きし、「靖国神社に日本のリーダーが参拝すること、日本のために亡くなられた一般兵士の方に手を合わせること、これは国家の背骨だと思っています」などと靖国問題について自身の意見をさまざま述べた上で、「いつ（総理として靖国参拝に）行かれますか」と質問した。

続いて、同番組の解説キャスターを務めるフジテレビ解説委員長の松山俊行氏が「維新との今後の関係は？議員定数削減は次の国会で成立させるのか？国民民主との関係は？」と質問した。高市首相は「まず、維新との関係につきましては…」と話し始めたところで、宮司アナが「回答の途中ですが」と言葉をかぶせ、一方で高市首相はそのまま「あの本当に一番大変な時にですね…」と話を続けたが、宮司アナの「回答の途中ですが、大変申し訳ありません、お時間となりました」と頭を下げながらの言葉とともに、高市首相の音声は途切れ、そのまま終わった。宮根も「申し訳ございませんでした」と続けた。

ＳＮＳ上では「まだ高市さんが喋ってる途中でしょうが、フジ」「各局、インタビューの持ち時間があるのは分かるが、フジの高市さんの話のぶった切り方が酷かった」「コメンテーターより高市さんの話が聞きたかったのに」「高市総理呼んどいて、時間が来たからって切るのはおかしい。切るならその前の橋下徹発言切って」「首相が回答中に時間切れ」「高市さん側からならまだしもフジ側から、しかも高市さんが話してる最中に無理矢理インタビューぶった切るのマジ フジテレビ」「あっち側は話す気満々やったのに…」「話の途中でお時間ですってぶった斬るの疑問」などの声があがっている。