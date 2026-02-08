フィギュアスケート団体戦

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦は7日（日本時間8日）に行われ、男子ショートプログラム（SP）で鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が108.67点をマーク。98.00点のイリア・マリニン（米国）を上回って1位となった。海外メディアからも絶賛の相次ぐ内容だったが、ファンの中である衝撃の事実が指摘されている。

それは演技後に公開された公式スコアにあった。なんと、ステップのGOE（出来栄え点）がジャッジ9人全員が満点の「5」をつけている。全員そろうとなると滅多にみられない異例の採点。それほど、鍵山の技術が抜きん出ていたことがうかがえる。X上では「ステップレベル4GOE満点って本当にえぐい」「神ですな」「おおー素晴らしい！」などの声が相次いだ。

もちろん、ステップだけじゃない。冒頭からトーループの4-3回転を決めると、4回転サルコー、トリプルアクセルも成功。完璧に演じ切り、演技後は何度もガッツポーズを見せた。中継局のインタビューで「本当に最高という言葉しか出てこない」と胸を張った。日本は首位・米国と5点差の2位で8日（日本時間9日）の最終日に挑む。



（THE ANSWER編集部）