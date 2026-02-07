アーセナルはMFミケル・メリーノを負傷で失い、移籍市場が閉まる寸前にニューカッスルMFサンドロ・トナーリと接触したとされる。『The Athletic』によると、トナーリの代理人であるジュゼッペ・リソ氏はアーセナルSDアンドレア・ベルタに連絡を取り、移籍の可能性について打診したという。



また、リソ氏はトナーリがニューカッスルを去りたいと考えているわけではないものの、夏の移籍の可能性もあることを『TUTTOSPORT』で語った。





「ニューカッスルはサンドロを手放したいとは思っておらず、彼はクラブをチャンピオンズリーグ優勝に導きたいと考えている。夏までに評価を行い、どうするかを決める。移籍に関する話し合いは後ほど決める。シーズン終わりを見てから、どうするかを決める」「現時点はどちらが優位という話はない。まだ時期尚早だ。今日言っていることが明日に当てはまるとも限らない。ニューカッスルは今彼を手放すわけにはいかないし、サンドロはクラブに強い愛着を持っているので、移籍する意味もない」とはいえニューカッスルは現在プレミアリーグ11位と、CL出場権獲得圏内から大きく離れてしまっている。今季の結果次第では、移籍に傾く可能性は大いにありそうだ。トナーリに興味を示すクラブはアーセナルのほか、マンチェスター・シティ、ユヴェントス、チェルシーなどが挙げられている。