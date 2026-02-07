寒い日にオススメしたいゴルフウェア！ジャックバニーのネックスウェット

冬の冷たさが増し、ダウンジャケットや中の服も厚着になっていくでしょう。

今回は、Jack Bunny!!から、思わず普段着にもしたくなる一着をご紹介します。

【Jack Bunny!!】PEダンボール天竺 長袖Vネックスウェット

2013年に誕生したJack Bunny!!は、「Swing every day（毎日をもっとスイング、ゴルフをもっと日常へ）」を合言葉に、コースとデイリーの垣根を軽やかに越えるカジュアル・ゴルフウェアを展開するブランドである。ロゴの「‼」はウサギの耳と目をかたどった遊び心を表現し、ポップでフレッシュな世界観をとおして幅広い層へのアプローチを続けてきた。

その思想を体現するのが今回紹介するVネックスウェットである。生地は軽量性・保温性・ストレッチ性を備えたダンボール構造のポリエステル天竺を採用。肩周りの可動を妨げにくいVネック設計が特長だ。モックやポロを重ねたレイヤードでも首元をスッキリと見せ、リラックスフィット寄りのシルエットがスムーズなスイングをサポート。スポーティなロゴがコーデのアクセントとなり、クラブハウスから街着までナチュラルに馴染む“抜け感”のある見え方を作る。

プレー前後の移動や長時間の着用でもストレスを感じにくい、まさに「Everyday Golf」の発想に沿う1枚である。

●素材／ポリエステル95%・ポリウレタン5%（本体）、ポリエステル71%・コットン27%・ポリウレタン2%（リブ）

●サイズ／4・5・6（バスト×総丈×肩幅×袖丈：4＝114×71.5×49×58.5、5＝117×74×51×59.5、6＝122×76×52.5×61.5cm）

●カラー／ホワイト、ネイビー

●価格／1万6500円

●問い合わせ／Jack Bunny!! 公式オンラインストア

https://mix.tokyo/pages/jackbunny

写真＝小林 司