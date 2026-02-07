イタリア北部の都市、ミラノとコルティナ・ダンペッツォで開催される第25回オリンピック冬季競技大会。2月6日から22日まで、世界は再び五輪という名の祝祭に包まれる。だが、オリンピアンがスポットライトを浴びるのは競技が行われるほんの一瞬にすぎない。"夢の舞台"と語られるオリンピックの裏側では、自己負担の遠征費、高額な用具代、さらには生活費の捻出といった現実に悩まされる選手もいる。

【写真】リザのほかOnlyFansで活動するアスリート。見事な肉体美のセミヌードなど

そんな出来事が開幕直前に発覚した。2018年開催の第23回オリンピック冬季競技大会の女子ボブスレーで金メダルを獲得したドイツ代表のリザ・ブックウィッツ（31）が、競技資金を捻出するため、成人向けの会員制サイトとして有名な「OnlyFans」を活用していると明かしたのだ。

リザは「金メダリストであっても、十分なスポンサーがつくとは限らない」と語り、遠征費やトレーニング費、機材代などを賄うため、2024年11月にOnlyFansのアカウントを開設したという。ドイツメディアの取材に対しては、「OnlyFansはあくまで競技を続けるための資金源で、スポンサーの代わりのようなもの」と説明。

投稿内容についても、「トレーニングや競技の舞台裏、ライフスタイルを発信している」と語り、いわゆるセクシー路線ではない、というスタンスだ。海外に詳しいジャーナリストが続ける。

「とはいえ、実際にはセクシー要素も否定できません。リザがインスタグラムに上げている写真は、鍛え上げられた肉体美と健康的な色気が印象的で、あくまで"競技の延長線上"にあるセルフプロデュースの趣があります。

一方、OnlyFansは明らかに"別世界"。ベッドの上で四つん這いになり挑発的なポーズを取るショット、透け感のあるランジェリー、バブルバスで泡に包まれた入浴カット、さらには衣服を着ていない写真など、一段踏み込んだ表現が並んでいます。『競技を続けるためなら、ここまでやる』という覚悟すら感じさせるものです」

ネット上では「アスリートが自分の体や知名度を使い資金を稼ぐのは時代の流れ」と理解を示す声がある一方で、「オリンピックの品位が損なわれる」との否定的な意見も根強い。

カヌー、飛び込み…男性選手もOnlyFansで資金稼ぎ

もっとも、こうしたケースは今回が初めてではない。2022年の第24回冬季五輪では、資金不足を補うため米男子ボブスレー代表チームがほぼ裸体のカレンダーを制作、販売し好評だった。

近年では、五輪出場経験のある選手や現役トップアスリートが、OnlyFansやSNSを通して競技資金を補填する例が相次いでいる。

「2024年にパリで行われた第33回夏季五輪では英国の飛び込み選手ジャック・ロアーやカナダの棒高跳び選手アリシャ・ニューマンが、OnlyFansを活用して競技資金を稼いだと報道され話題に。

一方で、英国カヌー選手カーツ・アダムズ・ロゼンタルスのように、OnlyFansでの活動を公にした結果、英国カヌー連盟の五輪代表候補者育成プログラムから一時的に外されるなど、波紋を呼んだケースもあります」

今回のリザに関しても、「そんなことしなければ五輪に立てないのか」「金メダリストでもここまで追い込まれるのか」と驚きの声が上がっている。

華やかな開会式や表彰台の裏で、多くの代償を払って夢舞台に立つ選手もいる。リザのOnlyFansでの発信は、その現実をこれ以上なく生々しく突きつける例と言えるだろう。