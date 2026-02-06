この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

TBS日曜劇場ドラマ考察系YouTuberの「ドラマ考察 トケル orz」がYouTubeチャンネルで「【リブート】第３話ドラマ考察 夏海がしんでないとわかるシーン! TBS日曜劇場 最新」と題した動画を公開。ドラマ『リブート』の登場人物である早瀬夏海（山口紗弥加）が実は生きており、幸後一香（戸田恵梨香）として活動しているという説を様々な角度から解説した。



動画の冒頭で、同チャンネルはこれまでの考察として「早瀬陸の妻・夏海は生きていて、戸田恵梨香さん演じる幸後一香の姿へリブートしている」という説を提示。この説の根拠として、視聴者から寄せられたコメントを基にした一つの重要なシーンを挙げる。



それは、夏海の夫である早瀬陸（鈴木亮平）の車から夏海の血痕が見つかったという事実だ。視聴者の考察によれば、もし夏海が以前に殺害されていた場合、犯人が「今、夏海が生きていないと、早瀬をはめる為に血痕を仕込むことは出来ない」という。つまり、古い血痕ではDNA鑑定などが難しく、新鮮な血でなければ証拠として成立しづらい。このことから、血痕が発見された時点で夏海は生きており、何者かによって血を採取され、それが証拠として仕込まれた可能性が高いと分析している。



さらに、一香が妹の綾香（与田祐希）を心から心配している様子も、彼女が夏海本人であることの傍証だと指摘。他人に成りすましているにしては、その感情が真に迫りすぎているとの見方を示した。



また、過去に同じくTBS日曜劇場で放送されたドラマ『天国と地獄～サイコな2人～』との共通点にも言及。同作では登場人物の中身が入れ替わる設定があったことから、『リブート』でも「儀堂（鈴木亮平）がリブートしたのが早瀬だったとしたら」と、人格や記憶が別の身体に移るというSF的な展開の可能性を匂わせた。これらの考察を通じて、夏海の生存と一香の正体をめぐる謎が、物語の核心に深く関わっていることを示唆し、動画を締めくくった。