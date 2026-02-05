ポケモンの世界が体験できる「ポケパーク カントー」が5日、よみうりランド内にオープンしました。今年はテーマパークとキャラクターがタッグを組んで、その世界観に没入できる施設が続々とオープンする予定なんです。

「ポケパーク」とは? 先着販売チケットは2か月先まで完売

山形純菜キャスター:

5日、よみうりランド内にオープンした「ポケパーク カントー」では、600匹を超えるポケモンに出会うことができます。

大きく3つのエリアに分かれており、まずは「エントランス広場」。それから「カヤツリタウン」にはグッズショップがあったり、ポケモンのパレードが行われたり、ピカチュウの乗り物やイーブイのアトラクションなどもあるということです。

そして、注目が「ポケモンフォレスト」。全長は約500mで、ポケモンの生態をじっくりと観察できるエリアとなっています。

チケットは3種類あり、たとえば「トレーナーズパス」は大人（13歳以上）7900円〜で、来場する日によって価格が変動するということです。



先着販売は2か月先まで販売しているものの、非常に人気で、現在は完売。抽選販売では今、5月分が申し込み可能ということです（〜12日まで）。

では、なぜこのようにテーマパークが人気キャラクターとコラボするのでしょうか。

オリエンタルランドやユー・エス・ジェイに在籍したことがあり、現在はテーマパークコンサルタントを務める清水群さんは「キャラクターには元々のファンがおり、ファンの母数を予測できるため、来場者数などを想定しやすい」と話します。また、テーマパークとして囲い込みもできるということでした。



さらにいうと、テーマパークのキャラクターももちろん人気ですが、こういった人気キャラクターとコラボすることで、物販などの客単価も上がるようです。

井上貴博キャスター:

世界中からファンがやってきますし、しかも人気キャラクターは岩盤支持層が強いわけですよね。

TBSスペシャルコメンテーター 星浩さん:

よみうりランドは昔から、ディズニーランドに相当押されていた印象です。しかし一点突破というか、一つのものに集中することによって挽回しようとし、上手く当たっているのでしょう。

富士急やハウステンボスでも…キャラクターコラボ続々

山形キャスター:

ほかにも、テーマパークとキャラクターがタッグを組んだ施設をみていきます。

山梨・富士吉田市にある富士急ハイランドに、2026年にオープンするのが「サンエックスエリア（仮称）」です。すみっコぐらしやリラックマ、たれぱんだなどのアトラクションがあり、その世界観に入り込める体験ができるということです。

また、長崎・佐世保市のハウステンボスはエヴァンゲリオンとコラボします。ライドアトラクション「エヴァンゲリオン・ザ・ライド -8K-」では、まるで空を飛んでいるかのように、エヴァンゲリオンと敵との激闘を体験できます。



ハウステンボスは「ワクワクが、続々!」というテーマで、2025年6月にも「ミッフィー・ワンダースクエア」という。世界唯一のミッフィーエリアをオープンしました。夏休み期間の集客が、前年同期比で3割増となる効果があったということです。

重要文化財の“監獄”に宿泊! 客室が公開

山形キャスター:

2026年にオープンする注目施設を、さらにみていきます。

何度かNスタでも紹介していますが、「星のや奈良監獄」が6月25日に開業します。国の重要文化財である「旧奈良監獄」を活用したホテルで、全貌がみえてきました。

「重要文化財に泊まる全48室スイートルーム」ということで、1室・1泊14万7000円〜（サービス料込、食事別）。たとえば客室のひとつは、独居房を10房分繋ぎ合わせた造りになっているそうです。

ベッドルームには木のぬくもりを感じられそうですが、窓の部分などには監獄感が残っているように見えます。ダイニングにはちゃんと光も入ってきて、おしゃれな感じです。リビングの赤レンガも、監獄感を味わえるということです。

出水麻衣キャスター:

どんな夢を見るのか、一度見てみたいという気持ちが湧き上がってきます。

井上キャスター:

監獄をリニューアルしたホテルは世界中にあり、どうしても綺麗に改装しきるところがありますが、星のやはだいぶ監獄感を残すことを考えたようです。

