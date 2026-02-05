1月22日(木)、女優の菅井友香がパーソナリティを務めるラジオ番組「サントリー生ビールpresents『菅井友香の#今日も推しとがんばりき』（文化放送・毎週木曜日21時30分～22時）が放送。菅井友香が、大河ドラマ『豊臣兄弟！』に前田利家の妻・まつ役として2月1日放送の第5話から本格的に登場したことを報告した。

-「引き続き頑張っていきたい」-

『豊臣兄弟！』第5話では、御前試合の場面ではちまきをして、全力で利家に声援を送るまつの姿が描かれた。また、浜辺美波演じる寧々との軽妙な言い合いも見どころのひとつで、「ライバルとして言い合いをしたりして、面白いシーンになってるんじゃないかな」と語った。

番組収録時点ではまだ第5話OA前ということもあり、「すごくドキドキしている」としつつ、「撮影当日は多くのキャスト・スタッフの方が集まっていて、大河ドラマならではの規模感や豪華なセットに感動しました」と、大河作品への参加を噛み締めるように語った。

さらに、4月から東京国立博物館で開催される「加賀前田家展」（前田育徳会創立百周年記念 特別展「百万石！加賀前田家」）の広報アンバサダーに、大東駿介とともに就任したことも報告。まつ役が決まった際に石川県立博物館を訪れ、前田家歴代藩主の甲冑を観覧した際に「人物ごとにデザインがまったく違っていて、とても感動した」と語り、今回の展覧会でも同様に歴代藩主の甲冑や陣羽織など、貴重な品々が展示されることを楽しみにしていると語った。

撮影現場については、「本読み、リハーサル、本番というリズムがしっかりあって、事前に聞いてはいたんですけど、実際に体験できているのが嬉しいです」とコメント。疑問点がある場合も演出家と解釈をすり合わせながら、和気あいあいとした雰囲気で作品づくりが進められていることを明かしてくれた。

NGについて問われると、「今のところ本番では出していません」としながらも、初日のリハーサルで一言セリフが飛んでしまった経験を告白。「一瞬頭が真っ白になって、これが“大河の緊張感”かと洗礼を受けた気がしました」と当時を振り返った。

セリフへの向き合い方については、長い掛け合いがあるときは、自分のセリフの分の間を空けながら相手のセリフを自分で録音し、改めて自分の演技と相手の演技を擦り合わせて実際の掛け合いに近い形で練習をしていると明かし、「それをやっておくと安心して現場に臨めます」と、準備を大切にする姿勢を語った。

「今後もまつは登場すると思いますので、引き続き頑張っていきたいです」と意欲を見せ、「素敵な作品に参加させていただけていることが改めて嬉しい」と語った。