軽量＆安心設計で、ちょっとそこまでもラクラク！【ロゴスパーク】デイパックをAmazonで発見‼
夜間も安心のリフレクター搭載。拡張できるからたくさん入る！【ロゴスパーク】のリュックがAmazonに登場!
ロゴスパークのリュックは、アウトドアブランドならではの安全性と機能性を兼ね備えた、使い勝手の良いデイリーモデル。ハイキングやウォーキングといった軽めのアウトドアから、通勤・通学、日常のお出かけまで幅広く対応する。コンパクトながら拡張機能を備えており、荷物の量に応じて収納スペースを調整できるため、急な荷物の増加にも柔軟に対応できる。
夜間の安全性にも配慮し、フロントとショルダーストラップにリフレクターを搭載。暗い場所でも視認性を高め、早朝や夜間の移動時にも安心して使用できる。
背負い心地は軽量素材とクッション入りショルダーストラップ、背面パッドによって快適性を確保。長時間の移動でも負担が少なく、日常使いからアウトドアまでストレスなく使える設計となっている。メイン収納は拡張可能で、荷物が増えた際にも容量をしっかり確保。サイドにはドリンクボトルを収納できるポケットを備え、使い勝手の良さを高めている。
カラーはブラック、グレー、ネイビー、レッドの4色展開。シンプルでスタイリッシュなデザインは性別や年齢を問わず使いやすく、さまざまなスタイルに馴染む。アウトドアから日常まで、アクティブなライフスタイルを支える頼れるデイパック。
