　今冬に出場機会を求めてレアル・マドリーからリヨンにレンタル移籍したエンドリッキが、結果を出している。

　現地２月４日、リヨンはフランス・カップのラウンド16で２部のラバルと対戦。２−０で勝利した。

　なかなかスコアボードが動かないなか、均衡を破ったのがエンドリッキだった。80分、ペナルティエリア手前で味方のパスに反応すると、巧みなワンタッチで相手を抜き、そのまま左足を一閃。強烈な一撃をゴールネットに突き刺した。

　これで19歳のブラジル代表FWは、加入後５試合で５得点目をマーク。止まらぬ活躍にSNS上では以下のような声があがった。
 
「最高のゴール」
「マドリーは次世代の逸材を逃した」
「彼をベンチで腐らせていたなんて信じられない」
「シュートが早すぎて見えない」
「W杯でエースあるぞ」
「足りなかったのはプレータイム」
「天才だ！」
「モンスター」

　新天地で輝きを放っている。

【動画】加入後５戦５発！ エンドリッキの強烈な左足のシュート！

 