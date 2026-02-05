「マドリーは次世代の逸材を逃した」今冬にレンタル移籍→加入後５戦５発！ 19歳ブラジル代表FWの活躍に脚光「W杯でエースあるぞ」「モンスター」
今冬に出場機会を求めてレアル・マドリーからリヨンにレンタル移籍したエンドリッキが、結果を出している。
現地２月４日、リヨンはフランス・カップのラウンド16で２部のラバルと対戦。２−０で勝利した。
なかなかスコアボードが動かないなか、均衡を破ったのがエンドリッキだった。80分、ペナルティエリア手前で味方のパスに反応すると、巧みなワンタッチで相手を抜き、そのまま左足を一閃。強烈な一撃をゴールネットに突き刺した。
これで19歳のブラジル代表FWは、加入後５試合で５得点目をマーク。止まらぬ活躍にSNS上では以下のような声があがった。
「最高のゴール」
「マドリーは次世代の逸材を逃した」
「彼をベンチで腐らせていたなんて信じられない」
「シュートが早すぎて見えない」
「W杯でエースあるぞ」
「足りなかったのはプレータイム」
「天才だ！」
「モンスター」
新天地で輝きを放っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】加入後５戦５発！ エンドリッキの強烈な左足のシュート！
