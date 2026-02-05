気取らず作れて、ちゃんと特別。バレンタインにおすすめの手作りチョコレシピ
今年はどんなチョコを贈る？
本格リッチな味わい♩基本の生チョコ
チョコレートに温めた生クリームを加えて「ガナッシュ」を作ったら、型に流し入れて冷やすだけで作れる生チョコ。
@rekonekoさんのレシピは、はちみつやバターも加えることでコクと口溶けがさらにアップ。まるでお店のような贅沢な仕上がりになります。お好みで洋酒も加えれば、芳醇でほんのり大人な味わいが楽しめますよ。
ガナッシュを作る際は、一度分離させてからしっかりと乳化させるのも大切なポイント。思いを込めながら丁寧に作ってみてくださいね。
本格リッチな味わい♩基本の生チョコ｜Instagram（@rekoneko）生トリュフ
生チョコを丸めて作るトリュフチョコレート。仕上げはココアパウダーや粉糖などでアレンジも自在です。
@megu_cafe_02さんの生トリュフは、生クリーム多めで、ねっとり濃厚な口どけが魅力。仕上げにはココナッツやチョコレートコポー（削ったチョコレート）を使用していて、簡単でありながら作る楽しさもしっかりと感じられるレシピです。
@megu_cafe_02さんのYouTubeでは、ガナッシュ作りのコツなども丁寧に紹介されているので、合わせてチェックしてみては。
生トリュフ｜Instagram（@megu_cafe_02）生トリュフ｜YouTube（megu'café ）簡単ボンボンショコラ
出典：https://www.instagram.com
ボンボンショコラは、中にフィリング（詰め物）が入った、ひと口サイズのチョコレート。フィリングはガナッシュやキャラメル、フルーツペースト、お酒などさまざまです。
手作りするのは難しそうに感じますが、@t.magさんの作り方なら簡単！
なんと、お菓子作りに欠かせないボウルは使用しません。チョコレートは絞り袋の中に入れて湯煎したり、シリコン型に流し入れたりするほか、生クリームと混ぜてガナッシュを作るのも絞り袋だけでOKです。
仕上げにホワイトチョコやドライストロベリー、ピスタチオダイスなどでデコレーションすればとっても華やか。お好みのトッピングでデコレーションも楽しんでみてくださいね！
簡単ボンボンショコラ｜Instagram（@t.mag）爆チョコブラウニー
出典：https://www.instagram.com
甘い物が好きな人、もち＆しっとり食感に目がない人、ギルトフリーを楽しみたい人におすすめなのが、@pappa_cookingさんの「爆チョコブラウニー」。ご覧ください、この迫力満点のビジュアルを！
表面の焼き具合はサクッと軽く、チョコたっぷりの生地はもちっとしっとり。焼きたてもおいしいですが、冷めるとチョコチップが固まってナッツのような食感が楽しめます。
チョコ好きさんのハートをガッチリつかむこと間違いなしの一品です！
爆チョコブラウニー｜Instagram（@pappa_cooking）濃厚オレオブラウニー
出典：https://www.instagram.com
ブラウニーの上にオレオをのせて焼き上げる「オレオブラウニー」は、オレオのほろ苦さと食感がアクセントになって見栄えも抜群。
@tsukicookさんのレシピは、材料を用意したら、あとはどんどん混ぜて焼くだけ。しっとりと濃厚な味わいで、オレオのザクザク食感もたまりません！
トッピングのオレオは、クリームがチラ見えするように敢えてずらすと見た目がさらにオシャレになります。一晩冷やして翌日以降が食べごろですよ。
濃厚オレオブラウニー｜Instagram（@tsukicook）チョコレートチーズタルト
出典：https://www.instagram.com
材料を混ぜて焼くだけで濃厚リッチなおいしさが楽しめる@utti38さんの「チョコレートチーズタルト」。
チョコレートだけよりも甘すぎないので、男性ウケも◎。ビターチョコに洋酒を入れるとぐっと大人の味わいになります。
仕上げに砂糖、ココア、生クリーム、ゼラチンなどを合わせたソースを上掛けしてコーティング（グラサージュ）すれば、シンプルでありながら高級感のある見た目になりますよ。
チョコレートチーズタルト｜Instagram（@utti38）パリパリチョコティラミス
ひと味違うバレンタインチョコを贈るなら、韓国発の割って食べるティラミスはいかが？
@shana.mamaさんは、昔から作っている自慢のティラミスを「パリパリチョコティラミス」にアレンジ。ティラミスはラム酒たっぷりがおすすめですが、お好みで調整OKです。ティラミスの上に溶かしたチョコを薄く伸ばして冷蔵庫で冷やしたらココアを振って出来上がり。
チョコをパリパリと割って食べるのが楽しくて、とろ〜り濃厚なティラミスクリームのおいしさにうっとりすること間違いなしです！
パリパリチョコティラミス｜Instagram（@shana.mama）ガトーショコラ
出典：https://www.instagram.com
チョコレート菓子の中でも人気の高いガトーショコラ。
たくさんのレシピが存在しますが、@gemomogeさんのレシピはバターなしで作るから軽やかなのに、コクはしっかり。使用するチョコはごく普通の板チョコなので、材料費も抑えられますよ。
@gemomogeさんのおうちでは、チョコレート菓子の定番第1位で、ブログでも根強い人気を誇るレシピです。詳しい作り方はブログに掲載されているので、ぜひチェックしてみてくださいね。
ガトーショコラ｜Instagram（@gemomoge）簡単 ガトーショコラ （バターなし） - さっさっさっと今日のおやつ（ブログ）98%成功する！チョコレートケーキ
出典：https://www.instagram.com
しっとりふわふわなスポンジに、濃厚なチョコクリームがおいしいチョコレートケーキ。スポンジから手作りしたところ、うまく膨らまなかったり、きめが粗くなってしまったりと失敗した経験がある人もいるのでは？
@gemomogeさんのレシピなら、なんと成功率は98%！ 100%と言わないところに信ぴょう性の高さを感じます（笑）。
スポンジとチョコレートクリームとの相性も抜群で、くちどけが良いのに存在感があって余韻の残るおいしさ。失敗した経験がある人にこそ、ぜひ挑戦していただきたいレシピです！
98%成功する！チョコレートケーキ｜Instagram（@gemomoge）
ラッピングも楽しもう！
バレンタインチョコを手渡しするなら、ラッピングにもこだわりたいところ。
最近では、100円ショップなどでもかわいらしいラッピング用品が売られているので、チェックしてみると良さそう。
クリアケースやガス袋などを使ったお店のようなラッピングも素敵ですよね。世界にひとつだけのバレンタインプレゼントで想いを伝えてみてはいかがでしょうか。