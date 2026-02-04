この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【大学ノートより大】電子ペーパーは大画面もいいですよね！13.3インチでA4並の「BOOX Note Max」をレビューします！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT・ビジネス書作家の戸田覚氏がYouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」で、「【大学ノートより大】電子ペーパーは大画面もいいですよね！13.3インチでA4並の「BOOX Note Max」をレビューします！」と題した動画を公開した。13.3インチの大画面電子ペーパータブレット「BOOX Note Max」を取り上げ、その紙のような書き心地と視認性を高く評価している。



「BOOX Note Max」の最大の特徴は、13.3インチというA4用紙に迫る大画面ディスプレイだ。戸田氏はiPadの13インチモデルと比較し、ほぼ同等のサイズ感であることを示している。さらに、厚さがわずか4.8mmと「板のよう」な薄さである点も特筆すべきポイントとして挙げた。



画面については、フロントライトを搭載していないことで、表示が「本物の紙に近い見た目」になっていると絶賛。解像度は3200×2400ピクセル（300ppi）と非常に高く、Kindleで小説を読む際や漫画を見開きで表示する際にも、文字や絵がくっきりと表示されると評価した。ただし、フロントライトがないため、暗い場所での使用には向かない点も指摘している。



手書き機能の性能も高く、戸田氏は「もはやペンで書いているのと変わらない」とコメント。ペン先の追従性が良く、遅延をほとんど感じさせない書き心地を実現している。また、手書き文字のテキスト認識機能も高速かつ高精度で、会議の議事録作成などビジネスシーンでの実用性が非常に高いことを示した。



動画の総評として、戸田氏は「BOOX Note Max」に72点の高評価を付けた。A4サイズ相当の広大なスペースに大量のメモを書きたいユーザーや、紙のノートからの完全なデジタル移行を目指す人にとって、非常に魅力的な選択肢であると結論付けた。価格は動画撮影時点で97,800円と高価だが、その性能と唯一無二の使い心地を考慮すれば、検討の価値は十分にあるだろう。