「NARUTO」テーマのユニホームが爆誕

米大リーグのブルワーズと、日本の大人気アニメのコラボレーションが話題となっている。MLB公式Xは日本時間4日、「ブルワーズは8月5日のパイレーツ戦で、このNARUTOをテーマにしたユニホームを配布する」と発表。米ファンから歓喜の声が上がった。

ユニホーム前面には藍色の複数の雲がプリントされ、背中には「NARUTO-ナルト-」の主人公「うずまきナルト」の躍動感あふれるイラストと「NARUTO」の文字が入っている。

MLB公式Xによると、8月5日のパイレーツ戦で、このユニホームが配布される。X上の米ファンも興奮を抑えきれない。

「マジか、最高じゃないか！！」

「これはイケてる」

「かなり良いな」

「ああ、本気でこれが欲しい。ウィスコンシンに行かなきゃ」

「アニメには興味ないけど、このユニホームは素敵だ」

「ブルワーズには全く興味ないけど、このユニホームは絶対に必要」

「信じてたよ！」

ブルワーズは昨季、ナ・リーグ中地区を制し、リーグ優勝決定シリーズに進出。大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希を擁するドジャースと対戦し、4連敗で屈した。



