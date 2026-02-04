MLB公式が発表「本気で欲しい」 日本アニメとコラボしたユニホームが大反響…米興奮の作品は
「NARUTO」テーマのユニホームが爆誕
米大リーグのブルワーズと、日本の大人気アニメのコラボレーションが話題となっている。MLB公式Xは日本時間4日、「ブルワーズは8月5日のパイレーツ戦で、このNARUTOをテーマにしたユニホームを配布する」と発表。米ファンから歓喜の声が上がった。
ユニホーム前面には藍色の複数の雲がプリントされ、背中には「NARUTO-ナルト-」の主人公「うずまきナルト」の躍動感あふれるイラストと「NARUTO」の文字が入っている。
MLB公式Xによると、8月5日のパイレーツ戦で、このユニホームが配布される。X上の米ファンも興奮を抑えきれない。
「マジか、最高じゃないか！！」
「これはイケてる」
「かなり良いな」
「ああ、本気でこれが欲しい。ウィスコンシンに行かなきゃ」
「アニメには興味ないけど、このユニホームは素敵だ」
「ブルワーズには全く興味ないけど、このユニホームは絶対に必要」
「信じてたよ！」
ブルワーズは昨季、ナ・リーグ中地区を制し、リーグ優勝決定シリーズに進出。大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希を擁するドジャースと対戦し、4連敗で屈した。
（THE ANSWER編集部）