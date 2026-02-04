AppleストアでのMacの選び方、前よりわかりやすくなったよ！
「吊るし」モデルはなくなりました。
イチから自分でカスタマイズ
はい、冒頭から変更点をぶっこみましたが、そういうことです。
これまでApple（アップル）のオンラインストアでMacを買う時って、「ベース構成」「メモリ多め構成」「プロ向け構成」みたいな構成がいくつか用意されていて、そこを選んでから改めてカスタマイズするという流れでした。
しかし、突如この方針が変更。イチから構成をカスタマイズしていく流れに変わっています。
たとえばMacBook Proでは「画面サイズを選ぶ」→「カラーを選ぶ」→「画面コーティングを選ぶ」→「チップを選ぶ」→「メモリやストレージを選ぶ」…といったように、イチから構成をカスタマイズしていく感じ。つまり、iPhoneやiPadの構成を選ぶ時と同じ流れですねー。
まだMacをこの流れで買ったことがないので、僕はちょっと違和感ありますけど、最安モデルの価格は今も提示されていますし（◯◯◯円から みたいなやつ）、確かにこっちの方式の方がわかりやすい気がするなぁ。
ちなみに…ですが、
ベースモデルの構成のままでいいなら、Amazonで買った方がちょっとだけお得です。参考までに。
Source: MacRumors, Apple
