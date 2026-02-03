就職・転職情報会社の学情（東京都中央区）は、２０２７年３月卒業（修了）予定の大学生・大学院生を対象に、最新の「内々定の獲得状況」についてインターネットアンケートを実施（１月２３〜３１日、有効回答数３１１件）。３日に調査結果を発表した。

１月末時点の内々定率は４８.５%。前月比１１.１ポイントのプラスで同時期の過去最高値を更新したが、ほぼ前年並みの値だという。１人あたりの内々定獲得社数の平均は１.７６社、保有社数は１.５５社で、いずれも前年より多くなっているが、１人あたりの内々定数は増加しているのに対し、内々定率が前年並みで、同社は「内々定が特定の学生に集中していることが分かります」という。

文理別では、理系が６０.４%で早くも６割台に。一方、文系は４２.７%と前月より９.６ポイント伸びたが、前年同時期より２.５ポイント下回っており、文理の差が大きく開いた。

就職活動率は８６.２%で前月比＋２.３ポイントで、前年同時期より３.３ポイント高い値となった。「まだ就活をしていない」という学生は前月比ー５.０ポイントの３.８%に減少。同社は「年明けから動き始めた層を加えて活動率が９割に近づき、今が就活のピークと言えそうです」としている。