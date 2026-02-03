【ゲーミングモニター「Alienware」シリーズ「AW2524HF」ほか】 セール中

Alienware ゲーミングモニター AW2524HF 24.5インチ

Amazonにて、Dellから発売中のゲーミングモニター「Alienware」シリーズの対象製品が割引価格で販売されている。

対象製品として、280Hzのリフレッシュレートに対応した26.7インチ量子ドット有機EL（QD-OLED）ゲーミングモニター「AW2725D」、500Hzのリフレッシュレートに対応し、AMD FreeSync Premiumを搭載した24.5インチIPSモニター「AW2524HF」、QHD解像度と1500Rの曲面を採用した31.5インチパネル搭載「AW3225DM-A」がラインナップしている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

【製品仕様】

[画面サイズ]24.5インチ

[パネルタイプ]Fast IPS、非光沢

[最大解像度]1920x1080

[アスペクト比]16:9

[コントラスト比]1000:1

[輝度]400cd/m2

[色深度]10億7000万色

[色域]sRGB 99%

[応答速度]0.5ms(GtG min)、1ms(GtG Extreme Mode)

[リフレッシュレート]480Hz(Native DP)、500Hz(OC DP)、255Hz(Native HDMI)

[その他機能]AMD FreeSync Premium、ComfortView Plus、HDR 10、オンスクリーンディスプレイメニュー、背面ケーブルスロット

[調節機能]縦横回転、高さ調整、傾き、スイベル(左右角度調整)、VESA対応(100mm)

[接続端子]DP1.4(In)×2、HDMI 2.1(In)×1、USB 3.2 Gen1 Type-B(Up)x1、USB 3.2 Gen1 Type-A(Down)x2、USB 3.2 Gen1 Type-A(Down)x2(BC1.2×1)

[寸法]高さ390.51mm-500.51mm×幅555.14mm×奥行243.71mm

[重量]3.65kg(スタンド部分含まず)、6.8kg(スタンド込み)

[付属品]電源ケーブル、DP - DP(1.8m)、USB-C - DP(1m)、USB 3.2 Gen1 A - B(1.8m)

Alienware ゲーミングモニター AW3225DM-A 31.5インチ 曲面

[画面サイズ]31.5インチ

[パネルタイプ]VA、非光沢、1500R曲面

[最大解像度]2560x1440

[アスペクト比]16:9

[コントラスト比]3000:1

[輝度]400cd/m2

[色深度]10億7000万色

[色域]DCI-P3 95%

[応答速度]1ms

[リフレッシュレート]180Hz(DP)、144Hz(HDMI)

[その他機能]AMD FreeSync、VESA AdaptiveSync 、PIP/PBP、ComfortView Plus、背面ケーブルスロット、VESA DisplayHDR 400

[調節機能]高さ調整、傾き、VESAマウント(100×100)

[接続端子]DP1.4x1、HDMI2.1x2、USB-A(down)(BatteryCharge)x1、USB-A(down)x1、USB-B(UP)x1

[寸法]高さ583.33mm-473.75mm×幅707.42mm×奥行232mm

[重量]6.58kg(スタンド部分含まず)、9.63kg(スタンド込み)

[付属品]電源ケーブル、DP-DP(1.8m)、HDMI2.1(1.8m)、USB AtoB(1.8m)