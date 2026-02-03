「一番くじ 機動戦士ガンダム UNIVERSAL CENTURY SAGA」全ラインナップ公開。「νガンダム」胸像などが登場
【一番くじ 機動戦士ガンダム UNIVERSAL CENTURY SAGA】 2月20日 発売予定 価格：1回850円
BANDAI SPIRITSは「一番くじ 機動戦士ガンダム UNIVERSAL CENTURY SAGA」を2月20日に発売する。価格は1回850円。2月3日に全ラインナップを公開した。
今回の一番くじでは、A賞に「νガンダム BUSTISAN」が登場。全高約18センチで「νガンダム」の上半身を再現しており、目や胸にはクリアパーツを採用している。
B賞には「シャア・アズナブル MASTERLISE」をラインナップ。全高約25センチで、細やかな造形で堂々とした姿を再現している。
この他C賞に「エフェクトーン」、D賞に「MSヘッドマグネット」、E賞に「ラバーマグネット」、F賞に「アクリルコレクション」、G賞に「クリアポスター」、ラストワン賞は「サザビー BUSTISAN」をラインナップする。
νガンダム BUSTISAN
シャア・アズナブル MASTERLISE
エフェクトーン
MSヘッドマグネット
ラバーマグネット
アクリルコレクション
クリアポスター
サザビー BUSTISAN
(C)創通・サンライズ