【一番くじ 機動戦士ガンダム UNIVERSAL CENTURY SAGA】 2月20日 発売予定 価格：1回850円

BANDAI SPIRITSは「一番くじ 機動戦士ガンダム UNIVERSAL CENTURY SAGA」を2月20日に発売する。価格は1回850円。2月3日に全ラインナップを公開した。

今回の一番くじでは、A賞に「νガンダム BUSTISAN」が登場。全高約18センチで「νガンダム」の上半身を再現しており、目や胸にはクリアパーツを採用している。

B賞には「シャア・アズナブル MASTERLISE」をラインナップ。全高約25センチで、細やかな造形で堂々とした姿を再現している。

この他C賞に「エフェクトーン」、D賞に「MSヘッドマグネット」、E賞に「ラバーマグネット」、F賞に「アクリルコレクション」、G賞に「クリアポスター」、ラストワン賞は「サザビー BUSTISAN」をラインナップする。

νガンダム BUSTISAN

シャア・アズナブル MASTERLISE

エフェクトーン

MSヘッドマグネット

ラバーマグネット

アクリルコレクション

クリアポスター

サザビー BUSTISAN

(C)創通・サンライズ