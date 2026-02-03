¡Ú¿·ÆüËÜ¡Û¹â¶¶¥Ò¥í¥à¤âÅÅ·âÂàÃÄ¤Ø¡ª ³¤³°¿Ê½Ð¤«¡Ä2¡¦11Âçºå¤¬¥é¥¹¥È¡Ö¤â¤¦°ì¤ÄÌ´¤¬Áý¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¹â¶¶¥Ò¥í¥à¡Ê£³£¶¡Ë¤¬¡¢£±£±ÆüÂçºåÂç²ñ¤òºÇ¸å¤ËÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤¬£³Æü¤Þ¤Ç¤ËÊ¬¤«¤Ã¤¿¡££²£°£±£°Ç¯£¸·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢º£¤äÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ø¥Ó¡¼µé¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂ¸ºß¡£º£¸å¤Ï³¤³°¥Þ¥Ã¥È¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤½¤¦¤À¡£¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ò¥í¥à¤Ïà¿·¤¿¤ÊÌ´á¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¤Î¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ÖÂàÃÄ¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤òÁí¹ç¤¹¤ë¤È¡¢¥Ò¥í¥à¤Ï¿·ÆüËÜ¤È¤Î·ÀÌó¤¬ËþÎ»¤¹¤ë£±·îËö¤Þ¤Ç¤Ë¡¢£²·î°Ê¹ß¤Î·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¤°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¿¤áÂàÃÄ¤¬·èÄê¡£½Ð¾ì¤¬È¯É½ºÑ¤ß¤Îº£¥·¥ê¡¼¥º¸Â¤ê¤Ç¥»¥ë¥ê¥¢¥ó¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Þ¥Ã¥È¤òµî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢£±£±ÆüÂçºåÂç²ñ¤¬¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡£²£°£±£°Ç¯£¸·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥Ò¥í¥à¤Ï¡¢¼Â¤ËÌó£³Ç¯È¾¤Ë¤âµÚ¤ó¤À³¤³°Éð¼Ô½¤¹Ô¤«¤é£±£¶Ç¯£±£±·î¤Ë³®Àû¤¹¤ë¤È¡¢»Õ¾¢¡¦ÆâÆ£Å¯Ìé¤Î¡Ö¥í¥¹¡¦¥¤¥ó¥´¥Ù¥ë¥Ê¥Ö¥ì¥¹¡¦¥Ç¡¦¥Ï¥Ý¥ó¡Ê£Ì£É£Ê¡Ë¡×¤Ë²ÃÆþ¡£°ìÌöÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡££É£×£Ç£Ð¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¤ò£µÅÙÂ×´§¡¢¡Ö¥Ù¥¹¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¸¥å¥Ë¥¢¡×¤òÎòÂåºÇÂ¿£´ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤È¡¢¿Íµ¤¡¦¼ÂÎÏ¤È¤â¤Ë¿·Æü¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÄºÅÀ¤Ë·¯Î×¤·¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¤Î¿·ÆüËÜ¤Ï£²£´Ç¯¤Ë¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¡Ê¸½£Á£Å£×¡Ë¡¢£²£µÇ¯¤ËÆâÆ£Å¯Ìé¤È´ÇÈÄÁª¼ê¤ÎÂàÃÄ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤Î£±·îËö¤Ë¤Ï£Å£Ö£É£Ì¤ÎÂàÃÄ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£À¸¤¨È´¤¥¹¥¿¡¼¤Î¥Ò¥í¥à¤ÎÂàÃÄ¤ÏÃÄÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤ÊÄË¼ê¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Î°Õ»×¤¬Âº½Å¤µ¤ì¤¿³Ê¹¥¤À¡£
¡¡¹ñÆâÌÁ¼çÃÄÂÎ¤òµî¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¼¡¤ÎÁªÂò»è¤Ë¤ÏÉ¬Á³Åª¤Ë³¤³°¥Þ¥Ã¥È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¡¢À¤³¦ºÇÂçÃÄÂÎ£×£×£Å¤äÊÆ¥á¥¸¥ã¡¼ÃÄÂÎ£Á£Å£×¤¬¸õÊä¤Ëµó¤¬¤ê¤½¤¦¤À¡£°ìÊý¤Ç¡¢ºòÇ¯£µ·î¤ËÂàÃÄ¤·¤¿ÆâÆ£¤Î¤è¤¦¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÆ»¤â»Ä¤µ¤ì¡¢º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡¥ì¥¹¥é¡¼¿ÍÀ¸ºÇÂç¤Î·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¥Ò¥í¥à¤Ï¼èºà¤Ë±þ¤¸¡Ö¡Ê¿·ÆüËÜ¤Ë¡ËÉÔËþ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¼¤á¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤À¤±¤ÏÈÝÄê¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤É¤ó¤Ê¼Ò²ñ¿Í¤À¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î²ñ¼Ò¤ËÉÔËþ¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ó¤ÊÃ±½ã¤ÊÍýÍ³¤Ç¼¤á¤¿¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶»Ãæ¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï¸þ¾å¿´¤ò»ý¤Ã¤¿¾å¤Ç¼¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ÖÂàÃÄ¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ë¶¯¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥Ò¥í¥à¤Ï¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ø¥Ó¡¼µé¤È¤·¤Æ£É£×£Ç£Ð¥Ø¥Ó¡¼µé¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò´¬¤¯¡×¡ÖÃÏ¾åÇÈ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤Ç»î¹ç¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦£²¤Ä¤ÎàÌ´á¤òÄ¹Ç¯¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤½¤ÎÌ´¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¤â¤¦°ì¤ÄÌ´¤¬Áý¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¶ñÂÎÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤³¤½Èò¤±¤¿¤¬¡¢¿·¤¿¤ÊÌÜÉ¸¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÂàÃÄ¤Î·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¼¨º¶¡£¡Ö¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ò¼¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤Ë¸å²ù¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤Î¸å²ù¤è¤ê¤â¡¢¤³¤³¤Ç¼¡¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤¬¸å²ù¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤µ¤é¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆ°¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÂàÃÄ¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÆâÆ£¤ä£Å£Ö£É£Ì¤È¤¤¤Ã¤¿±ï¿¼¤¤¥ì¥¹¥é¡¼¤¿¤Á¤Îµî½¢¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¥Ò¥í¥à¸Ä¿Í¤¬¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¿·¤·¤¤Ì´¤òÄÉ¤¤µá¤á¤¿·ë²Ì¤À¡£¥Ò¥í¥à¤Ï¡Ö¥ª¥«¥À¤µ¤ó¤ÈÃæÍ¸¡Ê¿¿Êå¡á¸½£×£×£Å¡Ë¤µ¤ó¤¬¼¤á¤¿£³£¶ºÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ç¯Îð¤â¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡££³£¶ºÐ¤Ï¡Ê¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò¤¹¤ë¾å¤Ç¤Î¡Ë°ì¤Ä¤Î¥é¥¤¥ó¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È³ëÆ£¤È½Ï¹Í¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¾å¤Ç¤Î¹ÔÆ°¤À¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤â¤¢¤ì¡¢¥Ò¥í¥à¤¬Êâ¤ß»Ï¤á¤ë¿·¤¿¤ÊÆ»¤¬¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë»þ¸ÂÇúÃÆ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¡¢¤É¤³¤ÇÂçÇúÈ¯¤¹¤ë¤Î¤«¡¢ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡ù¤¿¤«¤Ï¤·¡¦¤Ò¤í¤à¡¡£±£¹£¸£¹Ç¯£±£²·î£´ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»Ô½Ð¿È¡££²£°£°£¹Ç¯¤Ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ËÆþÌç¤·¡¢£±£°Ç¯£¸·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££±£¶Ç¯£±£±·î¤Ë³¤³°Éð¼Ô½¤¹Ô¤«¤éµ¢¹ñ¤¹¤ë¤È¡Ö¥í¥¹¡¦¥¤¥ó¥´¥Ù¥ë¥Ê¥Ö¥ì¥¹¡¦¥Ç¡¦¥Ï¥Ý¥ó¡×¤Ë²ÃÆþ¤·°ìÌö¥Ö¥ì¡¼¥¯¡££µÅÙ¤Î£É£×£Ç£Ð¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂÂ×´§¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÃÄÂÎ¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤ÆÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹³¦¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ø¥Ó¡¼µé¤Î´é¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤¿¡£É¬»¦µ»¤Ï£Ô£É£Í£Å¡¡£Â£Ï£Í£Â¡££±£·£±¥»¥ó¥Á¡¢£¸£¸¥¥í¡£