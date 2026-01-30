冬の京都の魅力を再発見！Nazuna「冬の京都ブランディング企画」

冬の京都に新たな価値を見出すため、Nazunaが京都市内4つの宿泊施設、学生、TikTokクリエイターと連携した特別企画を2026年2月に実施します

静かで凛とした冬の京都の魅力を再発信し、未来の観光の形を模索する「冬の京都ブランディング企画」が登場☆

Nazuna「冬の京都ブランディング企画」

実施期間:2026年2月

参画施設:ノーガホテル 清水 京都、ザ・ホテル青龍 京都清水、Nazuna 京都 椿通、Nazuna 京都 西本願寺

京都でフレンドリーラグジュアリーな町家旅館を展開するNazunaが、観光のオフシーズンとされがちな冬の京都に新たな価値を見出すことを目的に、京都市内の宿泊施設、学生、クリエイターと連携した特別企画を実施します

京都の冬は、実は最も京都らしい季節。

観光客が落ち着く2月、街に流れる静かな時間、澄んだ空気、凛とした佇まい――そんな京都の魅力を再発見し、未来の観光の形を模索するため、産学公連携で取り組む企画です

本企画では、「発信(TikTokクリエイター)」と「共創(学生ワークショップ)」の2つの軸を通じ、冬の京都の新しい価値を創出します

インフルエンサー×ホテル「TikTok GO」による魅力発信

PPP STUDIOの全面協力のもと、総勢10名のTikTokクリエイターを起用。

クリエイターが実際に4施設や周辺の街を巡り、冬の京都のリアルな魅力を撮影・投稿することで、SNSを通じて国内外へ「静けさを味わう京都」の価値を届けます

観光のオフシーズンだからこそ体験できる、混雑を避けた新しい京都滞在を提案します

学生×ホテル「京都観光の未来を考える」ワークショップ

一般社団法人京都知恵産業創造の森が運営するオープンイノベーションカフェ「KOIN(Kyoto Open Innovation Network)」を拠点に、宿泊業界に興味を持つ学生とホテル・観光業界を繋ぐイベントを開催します

「TikTok GO」での発信内容を振り返りつつ、京都全体のオフシーズンの来訪促進や、京都のブランディングについて議論します

ワークショップの締めくくりとして、学生たちが考案した「冬の京都の新しい楽しみ方」を、参画ホテルの総支配人らに対してプレゼン。

イベントには京都市の観光MICE推進室も参加し、学生・事業者・行政が一体となって京都観光の持続可能な未来を構想します

Nazuna 京都 椿通

所在地:京都府京都市

京都の風情が残る椿通に佇む町家宿。

一棟ごとに異なる意匠を持ち、静かで上質なプライベート空間を演出します

Nazuna 京都 西本願寺

所在地:京都府京都市

西本願寺のほど近くに佇む宿泊施設。

1階ロビーには、現代作庭家・重森千青氏が監修した枯山水の石庭が広がり、白砂と石、苔が織りなす静寂の美が訪れる人を迎えます

ノーガホテル 清水 京都

所在地:京都府京都市

「Recreating KYOTO 型破りな京都に出会う」というホテルテーマのもと、各分野の今を創るスペシャリストたちとのコラボにより、アート、フード、ミュージック、メディテーションといった唯一無二のクリエイティブ体験ができるライフスタイルホテル。

スペシャリストとのコラボレーションにより、訪れるたびに新しい発見がある空間が魅力です

ザ・ホテル青龍 京都清水

所在地:京都府京都市

元・清水小学校を活用したラグジュアリーホテル。

歴史的建築と現代性を融合させた唯一無二の滞在体験を提供します

学校の面影を残しつつ、高級ホテルとして生まれ変わった空間が魅力です

本イベントの様子や議論の成果は、Nazuna公式noteおよび「KOIN」公式サイトにてアーカイブ報告レポートとして掲載され、広く発信されます

冬の京都の静かで凛とした魅力を、SNSと学生の視点から再発見し、持続可能な観光の未来を創出する取り組み。

産学公が一体となって、オフシーズンの京都に新たな価値を生み出します☆

Nazuna「冬の京都ブランディング企画」の紹介でした

よくある質問

Q. 企画の実施期間はいつですか？

2026年2月に実施されます。

Q. どの施設が参画していますか？

ノーガホテル 清水 京都、ザ・ホテル青龍 京都清水、Nazuna 京都 椿通、Nazuna 京都 西本願寺の4施設が参画しています。

Q. TikTokクリエイターは何名参加しますか？

PPP STUDIOの協力のもと、総勢10名のTikTokクリエイターが参加します。

Q. ワークショップはどこで開催されますか？

一般社団法人京都知恵産業創造の森が運営するオープンイノベーションカフェ「KOIN」で開催されます。

Q. イベントの成果はどこで見られますか？

Nazuna公式noteおよび「KOIN」公式サイトにてアーカイブ報告レポートとして掲載されます。

