国際ジャーナリストの落合信彦さんが１日、老衰のため死去した。８４歳。長男で筑波大学准教授の落合陽一氏は自身のＸで、父・信彦さんがこの数年、体調を崩し、入院することもしばしばあったこと、１月３１日の夜に救急車で運ばれ、友人と家族に見守られながら亡くなったことなどを伝えた。

信彦さんは、１９８７年に発売されたアサヒビール「スーパードライ」の初代ＣＭキャラクターも務めており、陽一氏は１日、Ｘで「今晩はみなさん是非お付き合いください． 父を愛してくれてありがとう ＃落合信彦 ＃スーパードライ」とスーパードライの缶を手に献杯するような写真を投稿した。

アサヒビールは２日、公式Ｘで、この投稿を引用する形で、「落合信彦さんのご冥福をお祈りいたします。」と追悼。松山一雄社長の直筆署名とともに、「落合さんには、１９８７年のスーパードライ発売時より長きにわたり、ブランド育成に多大なお力添えをいただきました。当時のＣＭは今なお語り継がれ、スーパードライが今日のブランドへと成長するうえで、まさに礎を築いていただいた恩人であり、深く感謝してもしきれません。ご冥福を心よりお祈りいたします」とのメッセージを投稿した。信彦さんが出演する発売当初の広告（ビジュアル）が添えられている。