ファッション系YouTubeチャンネル「【アラフィフ世代プチプラ】ゆかりんチャンネル」が「【ユニクロ】期間限定価格 1,000円引き神ニットで顔のくすみが消える!? 40代50代が絶対買うべき「若見え桜ピンク」の魔法」と題した動画を公開しました。今回は、ユニクロの期間限定価格アイテムを活用し、顔色を明るく見せる大人の春コーデ術を紹介しています。



動画内でゆかりんさんが「絶対欲しかった」と紹介したのは、ユニクロの「スムースコットンクルーネックセーター」。通常価格から1,000円引きで購入したというこのアイテムについて、コットン100％の「しっかりした生地」でありながら、チクチクしない着心地の良さを評価しています。普段はベージュや黒などのベーシックな色を選びがちだといいますが、今回は春に向けて「桜ピンク」を選択。「顔がくすむどころか、パッと明るくしてくれるレフ板効果ありますよ」と、明るい色を取り入れるメリットを強調しました。



身長163cmでLサイズを着用し、「いい感じにゆったりめ」なサイズ感でシルエットの可愛さをアピールしています。コーディネートの実演では、ピンクと相性の良いベージュのスカートを合わせた「春っぽい」スタイルに加え、ネイビーのジャケットやGジャンを羽織ることで季節の変わり目に対応した着こなしを提案。また、白シャツの上からニットを肩掛けするスタイルも紹介し、「肩から掛けてることで全体的な印象すごく明るくしてくれる」と、シンプルな服装におけるアクセントとしての活用法も解説しています。



暗い色の服が増えがちな冬から春への移行期に、一点投入で気分も印象も明るくしてくれるカラーニット。春の装いの準備として、コーディネートの参考にしてみてはいかがきでしょうか。