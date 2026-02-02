アイアップから、「トイ・ストーリー」のピザプラネットを舞台にした、ハラハラドキドキのバランスゲーム「トイ・ストーリー ピザタワーゲーム」が登場。

美味しそうなピザを積み上げるバランスゲームだけでなく、かわいいピースでおままごと遊びも可能です☆

アイアップ ディズニー＆ピクサー「トイ・ストーリー」 ピザタワーゲーム

価格：3,520円（税込）

発売日：2026年2月13日(金)

対象年齢：3才以上

サイズ：W80×D80×H230mm

セット内容：ピザピース 8枚、チーズピース 2枚、エイリアン ピース 2個、お皿 1枚

販売店舗：アイアップ公式オンラインストア、全国の販売店

アイアップから、ディズニー＆ピクサー映画「トイ・ストーリー」の世界観あふれる「トイ・ストーリー ピザタワーゲーム」が登場。

「トイ・ストーリー」に登場するピザプラネットを舞台に、美味しそうなピザを積み上げて、ハラハラドキドキのバランスゲームを楽しめます☆

セットのなかには、積み上げるのが難しい「エイリアン／ピース」と、ゆらゆら揺れる小皿も！

「ピザピース」はトマト・バジル・シーフードの3種類があり、それぞれソースやピーマンが「エイリアン」の形をしています。

かわいくて、美味しそうな見た目なので、おままごとにもピッタリ。

ピザの裏面にも「エイリアン」がプリントされたキュートなデザインです☆

オリーブの実をイメージしたピースには「エイリアン」の顔が描かれており、大きくて積みにくいのが特徴。

一気に難易度がアップする、重要なピースです！

高く高く！ピザタワー

お皿の上に、好きなピースを1つずつ重ねていくバランスゲーム。

タワーを倒してしまうと負けるので、バランスの取りづらい「エイリアン」は要注意です☆

楽しく！ピザクッキング

バランスゲームだけでなく、お皿にピザタワーを作る、おままごと遊びも可能。

トッピングの順番を変えて、色々なピザタワーを作って楽しめます！

「トイ・ストーリー」のピザプラネットを舞台にした、美味しそうなピザを積み上げるバランスゲーム。

アイアップのディズニー＆ピクサー「トイ・ストーリー」 ピザタワーゲームは、2026年2月13日より発売です☆

ピースとフィギュアで3つのゲームが楽しめる！アイアップ ディズニー「OH!寿司ゲーム ベイマックス」 ピースとフィギュアで3つのゲームが楽しめる！アイアップ ディズニー「OH!寿司ゲーム ベイマックス」 続きを見る

ニック＆ジュディやウッディ＆バズ柄！アイアップ ディズニー「ズートピア／トイ・ストーリー」どっとポーチ ニック＆ジュディやウッディ＆バズ柄！アイアップ ディズニー「ズートピア／トイ・ストーリー」どっとポーチ 続きを見る

© Disney/Pixar

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post ピザ・プラネットを舞台にしたエイリアンのバランスゲーム！アイアップ ディズニー＆ピクサー「トイ・ストーリー」ピザタワーゲーム appeared first on Dtimes.