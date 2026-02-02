ピザ・プラネットを舞台にしたエイリアンのバランスゲーム！アイアップ ディズニー＆ピクサー「トイ・ストーリー」ピザタワーゲーム
アイアップから、「トイ・ストーリー」のピザプラネットを舞台にした、ハラハラドキドキのバランスゲーム「トイ・ストーリー ピザタワーゲーム」が登場。
美味しそうなピザを積み上げるバランスゲームだけでなく、かわいいピースでおままごと遊びも可能です☆
アイアップ ディズニー＆ピクサー「トイ・ストーリー」 ピザタワーゲーム
価格：3,520円（税込）
発売日：2026年2月13日(金)
対象年齢：3才以上
サイズ：W80×D80×H230mm
セット内容：ピザピース 8枚、チーズピース 2枚、エイリアン ピース 2個、お皿 1枚
販売店舗：アイアップ公式オンラインストア、全国の販売店
アイアップから、ディズニー＆ピクサー映画「トイ・ストーリー」の世界観あふれる「トイ・ストーリー ピザタワーゲーム」が登場。
「トイ・ストーリー」に登場するピザプラネットを舞台に、美味しそうなピザを積み上げて、ハラハラドキドキのバランスゲームを楽しめます☆
セットのなかには、積み上げるのが難しい「エイリアン／ピース」と、ゆらゆら揺れる小皿も！
「ピザピース」はトマト・バジル・シーフードの3種類があり、それぞれソースやピーマンが「エイリアン」の形をしています。
かわいくて、美味しそうな見た目なので、おままごとにもピッタリ。
ピザの裏面にも「エイリアン」がプリントされたキュートなデザインです☆
オリーブの実をイメージしたピースには「エイリアン」の顔が描かれており、大きくて積みにくいのが特徴。
一気に難易度がアップする、重要なピースです！
高く高く！ピザタワー
お皿の上に、好きなピースを1つずつ重ねていくバランスゲーム。
タワーを倒してしまうと負けるので、バランスの取りづらい「エイリアン」は要注意です☆
楽しく！ピザクッキング
バランスゲームだけでなく、お皿にピザタワーを作る、おままごと遊びも可能。
トッピングの順番を変えて、色々なピザタワーを作って楽しめます！
「トイ・ストーリー」のピザプラネットを舞台にした、美味しそうなピザを積み上げるバランスゲーム。
アイアップのディズニー＆ピクサー「トイ・ストーリー」 ピザタワーゲームは、2026年2月13日より発売です☆
© Disney/Pixar
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
