あのちゃんが、ゲーム中のベッキーの態度に「当たりが強いしうるさい」と痛烈なダメ出しをした。

【映像】当たりが強いベッキーの態度

『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）が1月26日に放送。番組では、新企画『クソ人間あぶりだし あのゲーム』を実施。SixTONES・田中樹、さらば青春の光・森田哲矢、ベッキー、紅しょうが・熊元プロレス、相席スタート・山添の5人が様々なゲームに挑戦し、そのゲーム中の言動からプレイヤーがいかに“クソ人間”かをあぶりだす新感覚デスゲーム。ゲームマスターあのと執事のシソンヌ・長谷川忍が5人の言動を別室から観察し“減点方式”で採点した。

激辛わさび入りの寿司を当てる『KILLエビわさび寿司』ゲームでは、5つのうち3つに激辛わさびが仕込まれており、参加者たちは“話し合い”でどの寿司を食べるかを決めることに。

並べられた寿司を至近距離で観察するベッキーに、山添が「ベッキーさんが寿司の近くでしゃべってめっちゃ唾かけてくる」と嫌な顔。するとそれに対してベッキーは「何を引き出そうとしてる？」と山添を指さし「ねえルール知ってる？スパイ？」と山添を追及した。

これを別室で観察していたあのちゃんは「ベッキーもマイナス5。なんかね当たりが強いしうるさい。ケンカ腰なんだよ」と指摘、一緒にみていた長谷川も「けんけんしてる」と同意した。

山添は「知らないすよ。何も知らない」と必死に否定。森田が「そういうことか」と呟くと、ベッキーは森田にも「スパイ？」と食って掛かり、場は一時騒然。

あのちゃんは「すぐ揉めようとする。ベッキーは」と怪訝な顔をして「マイナス5（点）」を言い渡した。

（あのちゃんねる）