筧美和子、第1子妊娠を報告「新しい命を授かりました」 昨年3月に「かねてよりお付き合いしておりました方」と結婚発表
俳優・タレントの筧美和子（31）が2月1日、自身のSNSを更新し、第1子妊娠を公表した。
【画像】筧美和子、第1子妊娠を報告（全文）
筧は、書面を通じて「この度、新しい命を授かりましたことをご報告いたします。無事に生まれてきてくれることを願いながら、日々を過ごしております」と伝えた。
そして「日頃より支えてくださっている皆さまに、心より感謝申し上げます。今後とも温かく見守っていただけましたら幸いです」と呼びかけた。
筧は、昨年3月3日に結婚を発表。「私事ではございますが、この度、かねてよりお付き合いしておりました方と結婚いたしましたことをご報告させていただきます」とつづっていた。
1984年3月6日生まれ、東京都出身。2013年9月、『ワンライフモデルオーディション』で準グランプリに選ばれる。同年、フジテレビ系『テラスハウス』に出演し注目を浴びる。14年より、ファッション誌『JJ』の専属モデルを務める。
以降、ドラマ『水球ヤンキース』、映画『仮面ライダードライブ』、ドラマ『CRAZY』、映画『犬猿』、ドラマ『いつかこの雨がやむ日まで』、ドラマ『知らない人んち（仮）〜あなたのアイデア、来週放送されます!〜』、ドラマ『恋はDeepに』、映画『孤狼の血 LEVEL2』）、ドラマ『イケメン共よ メシを喰え』、ドラマ『忍者に結婚は難しい』、配信映画『ゾン100〜ゾンビになるまでにしたい100のこと〜』、ドラマ『やわ男とカタ子』（23年）などに出演。
