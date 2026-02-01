登録者74万人超えのカップルユーチューバーの「ゆりいちちゃんねる」が1日までにYouTubeチャンネルを更新。破局を報告した。

「【ご報告】お別れすることになりました。」と題した動画を投稿。いちろーは「僕たちは9年前に交際を始め、その1年後にYouTubeチャンネルを立ち上げて、主にカップル動画を投稿しながら活動を続けてきましたが、話し合いの末、去年をもって交際を終了し、今後2人での活動も終了することになりました」と報告した。ゆりなが「今まで私たちの活動を応援してくださりありがとうございました」と感謝を伝えると、2人で頭を下げた。

ゆりなは1年前に体調を崩したことをきっかけに今後の人生を深く考えたといい、「その結果、私がこれから大切にしたい生き方や今後求める働き方や生活のスタイルが大きく変わり、それに伴って2人の価値観にも変化が生まれました」と明かした。

「これまでのように時間をかけてその違いを合わせていくことも考えましたが、9年間歩み寄ってきたからこそこれ以上合わせ続けることがお互いの幸せにはならないと感じました。その後も2人で話し合いを重ねる中でここから先に必要なのは無理に同じ方向を向くことではなく、これまで一緒に正解を見つける旅を続けてきた中で見つけたそれぞれの正解や進みたい道に向かって自分らしく生きやすい未来を選ぶことだと考え、別々の道を歩むことを決断しました」と破局の理由を説明した。

いちろーは号泣しながら「ゆりなには本当に感謝しかない」と語り、「心の底から別れた後もゆりなには幸せでいてほしい」とゆりなの幸せを願った。