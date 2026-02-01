《2026年最新版》セブン・ローソン・ファミマのおにぎり、いちばん安いのはどこ？コンビニ3社で比較してみた。

物価高が続く中で、コンビニにもだんだんと値上げの波が来ています。

「コンビニのおにぎり値上がりして200円近くとか高いな...」「コンビニのおにぎり、なんでこんなに高いの...？」「最近おにぎりは高いな」と、SNSでも価格の高さを嘆く声が上がっています。

この記事では、関東エリアで販売されている定番の鮭・ツナマヨ・昆布おにぎりの価格を比較してみました。

最安イメージのツナマヨも...

《鮭》

セブン-イレブン：手巻おにぎり 炭火焼紅しゃけ

炭火で香ばしく焼き上げた紅しゃけを中具にした、パリッとした海苔を巻いて食べる手巻おにぎり。

価格は213円です。

ローソン：手巻おにぎり 炙り熟成紅鮭

焼成時に炙り工程を入れ、鮭本来の旨味と香ばしさを味わえる紅鮭のほぐし身を包んだおにぎり。

価格は221円です。

ファミリーマート：手巻 紅しゃけ

炙り焼にした天然紅鮭のほぐし身を包んだ一品。

価格は235円です。

比較してみると、22円も差が出る結果に。セブン-イレブンが3社の中では価格が低く、ファミリーマートが一番高いことがわかりました。

《昆布》

セブン-イレブン：手巻おにぎり 北海道産昆布

甘味と旨味の効いた、焙煎ごま入り昆布を使用した手巻おにぎり。

価格は178円です。

ローソン：手巻おにぎり 北海道産日高昆布

昆布の旨みと醤油の風味、胡麻の香り高い昆布おにぎり。

価格は184円です。

ファミリーマート：手巻 真昆布

北海道産の真昆布の佃煮を包んだおむすびです。

価格は198円。

「昆布」のおにぎりは、最大で20円の差が。正直なところ、近所にコンビニが複数あったら安い店舗を選んでしまうかも......。

《ツナマヨ》

セブン-イレブン：手巻おにぎり ツナマヨネーズ

ツナをコク深いマヨネーズで和えて具にしたおにぎり。

価格は178円です。

ローソン：手巻おにぎり シーチキンマヨネーズ

シーチキンとマヨネーズのバランスが良いシーチキンマヨネーズを包んだおにぎりです。

価格は181円。

ファミリーマート：手巻 シーチキンマヨネーズ

人気のシーチキンマヨネーズを包んだ一品。

価格は198円です。

ツナマヨのおにぎりの差額も、最大20円。少し前まで100円台前半で買えていたイメージが強いツナマヨも、最安で178円でした。

これまで何気なく買っていたおにぎりですが、コンビニによって意外と価格差があることにびっくり。

おにぎりはコンビニごとに味が異なるので、価格を気にせず好きなコンビニで買いたいという人も少なくないと思います。ただ、「数十円の差でも節約したい！」という人は、参考にしてみて。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部