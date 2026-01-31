Image: montbell

2025年は各地でクマ被害が相次ぎ、キャンプや釣り、登山を楽しむ人にとっては他人事ではない1年でした。昨年はベアスプレーの需要が急増し、品薄になるケースも見られたので、2026年シーズンはより早めの備えが重要です。

アウトドアを安心して楽しむために用意しておきたいのが「フロンティアーズマン マックス ベアスプレー」（税込13,200円）。シーズン前の準備をおすすめします。

環境面も考慮した安心・安全ベアスプレー

Image: montbell

「フロンティアーズマン マックス ベアスプレー 272mL」は、国内の老舗アウトドアメーカーのモンベルが国内正規販売代理店のSABRE（セイバー）社の製品。

SABRE社は、1975年にアメリカで創業したクマ撃退スプレーや対人専用催涙スプレーなどを手がけるブランド。「餅は餅屋」の言葉の通り、専門のブランドとして運営されている会社なので安心感があります。

また、成分には強力な熊撃退成分が配合されていて、アメリカ合衆国での販売にあたりアメリカ合衆国環境保護庁（EPA）から熊撃退のためのスプレーとして認可を受けており、効力はもちろん、環境面には配慮されています。

ベアスプレーの精度を上げるためには

熊撃退用の通称「ベアスプレー」は、唐辛子の辛味に含まれる強い刺激成分、カプサイシンなどを配合して作られています。熊に向けて噴射することによって、ひるませて攻撃行動を抑制、逃げる時間を確保するのが目的とされています。

ただし、唐辛子に含まれるカプサイシンには個体差があり効果もまばらになりがち。そこで、SABRE社では自社研究所で徹底した品質管理のもと、生産・管理をすることで製品クオリティの均一化を目指しています。

使用者の完全も配慮した製品づくり

Image: montbell

もし熊と遭遇してしまったら、恐怖で強張ってしまうと思いますが、安全のためにも以下のステップで噴射する必要があります。

基本姿勢を取るセーフティクリップを外す噴射レバーを押す

噴射レバーは、スプレーの誤射を防ぐためセーフティクリップがロックしてあるので、それを外すことが必要となります。また、風上に移動して使用することが推奨されています。

業界最高レベルの噴射距離

Image: montbell

「フロンティアーズマン マックス ベアスプレー」は、使用者の安全を確保するために業界屈指の噴射距離である12ｍを実現。高圧ガスによる強力な噴出力で遠くまで届き、霧状に大きく広がることで自分の前に大きなバリアができるイメージです。よって、離れた距離から広範囲で熊をけん制することができます。

ベアスプレーを持っているからと油断しない

Image: montbell

使用するシーンをシミュレートするためにも、「プラクティススプレー」（税込6,800円）で事前に練習しておくこともおすすめです。

プラクティススプレーとは、使用に慣れるために開発された刺激成分の入っていない練習用スプレー。これで使ってセーフティクリップの外し方やスプレーの角度など想定しておけば、いざというときに少しは冷静を保てるかもしれません。

また、携行できるスプレー用のホルスターを持っておくと、持ち運びと取り出しのときにスムーズかと思います。

ただし、ベアスプレーを持っているからといって過信しないこと。ベアスプレーは安心を保証する製品ではなく、最終的に自分の命を守るのは自分自身。クマも意図的に人間と遭遇しているわけではないので、クマと遭遇しないようリスク回避し、ベアスプレーを使用しないことがクマにとっても人間にとっても一番です。

現在は購入できませんが、入荷したら即購入できるように、時々サイトを覗いてみて。

※スプレー缶は飛行機に持ち込みができません。モンベルでは各地にある直営店にてスプレーのレンタルサービスを行っています。遠方に飛行機で行く際には現地のモンベルにてレンタルサービスをご利用ください。

Source: モンベル