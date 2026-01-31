俳優の福田拓也（25）が31日、自身のXを更新し、この日をもって所属事務所を退所し、俳優を引退することを報告した。

「いつも応援してくださっている皆さまへ 突然のご報告となりますが、 福田拓也は2026年1月31日をもちまして 株式会社キャストコーポレーションを退所し、俳優業を引退する決断をいたしました」と報告した。

「これまで関わってくださったすべての方、そして応援してくださった皆さまのおかげで、俳優として本当に濃い時間を過ごすことができました」と感謝。「多くの出会いと学びに恵まれ、常に自分自身と向き合いながら、芝居やイベント活動を通して、かけがえのない経験を積むことができました。それらは今の自分にとって、大切な財産です」と記した。

「これからは新しい道に進み、自分なりの人生をしっかりと歩んでいきたいと思います。これまでの温かいご声援、本当にありがとうございました」とつづった。

その後、ブログも更新。「本当であれば、皆様に直接お会いして感謝をお伝えしたい気持ちでいます。事務所の方からも、そのような場を設けていただけるとご提案をいただきましたが、いろいろと考えた結果、今回は文章という形でのご報告とさせていただくことを、どうかご理解いただければ幸いです」と説明。「俳優として過ごした時間は、僕にとって本当に濃く、学びの多い日々でした。作品や現場を通してたくさんの出会いがあり、その一つひとつが、今の自分をつくってくれたと感じています」と記した。

これまでに感謝しつつ「僕は今も、昔も、そしてこれからも舞台が大好きです。これからも、さまざまな作品に触れながら生きていくことに変わりはありません」と福田。「俳優として『何者かになりたい』と思って始めたこの道で、たくさんの経験と出会いに恵まれ、人生の中で夢のような時間を過ごすことができました」としつつ「今後は、昔から子どもが好きだったこともあり、子どもたちに関わるお仕事を、次の大切な一歩として選びました」と新たな仕事についても言及した。

「これからは新しい道を歩みますが、ここで得たすべては、これからの人生の中でも大切にしていきます。これまで関わってくださった皆さま、そして応援してくださった皆さまへ。心から感謝しています。そして、皆さんがずっと幸せで健康でいられることを願っています。本当にありがとうございました」と締めくくった。