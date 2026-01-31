茂みから顔を出した子猫たち…声をかけると…。子猫たちとの出会いのエピソードが反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は27万回を超え「ネコの優しい人を見分ける能力は半端ない」「こんなラフな感じで接するの流石すぎるww」「このかたの優しさが声にあらわれててすき」といったコメントが集まっています。

【動画：茂みからひょっこりと顔を出した『子猫』→声をかけると……まさかの出会い】

可愛いお返事

TikTokアカウント「ねこ4姉妹」に投稿されたのは、子猫たちとの可愛い出会いの瞬間です。投稿者さんはある日、道路脇の茂みからひょっこり顔を出した2匹の子猫を発見したのだそう。子猫の「にゃー」という鳴き声に自然と「はーい」と返事をする投稿者さん。さらによく見ると、奥からもう1匹現れ、全部で3匹の子猫が。投稿者さんの「あなたたち3匹おると？？」という問いかけに、子猫たちは「にゃー」と返事をするように鳴いてくれたそうです。

幸せそうな寝顔

投稿者さんは可愛い子猫たちを保護したのだそう。投稿者さんが子猫たちの頭をポンポンしたところ、みんな寝てしまったことがあったそうです。保護され安心したのか、とても幸せそうな寝顔です。

3匹のうち2匹は里親さんの元へ、そして1匹は投稿者さんの家族として迎えられ、「トト」ちゃんというお名前に。先住猫の「チロル」ちゃん、「ちょも」ちゃんのことが大好きなトトちゃんは、毛づくろいをしてもらったり、くっついてお昼寝したりと、甘えん坊な一面を見せていたといいます。

賑やかな4姉妹生活

トトちゃんはお散歩も好きなのだそう。投稿者さんが「お散歩」と言うと「ニャー」と元気よくお返事するそうです。投稿者さんに見つけてもらい、大好きなお姉ちゃん猫たちや、妹猫のひまりちゃんに囲まれて、幸せな家猫生活を送るトトちゃんでした。

投稿には「めちゃわかる、、捕まえたい時ほど優しい声、誤解を恐れず言えば文字通り猫撫で声」「はーいの声で、猫たちが「この人だ！！！」ってなってるwww」「こりゃあかん絶対に連れて帰っちゃう！かわいすぎる」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「ねこ4姉妹」では、トトちゃん、チロルちゃん、ちょもちゃん、ひまりちゃんたちの日常が投稿されています。

