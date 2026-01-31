「人生終了」「永久追放」の声も…“ゾンビたばこ”使用疑いのカープ羽月容疑者、逮捕で放置されたSNSに韓国注目「無法地帯と化した」

「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物を使用した吸引した疑いで逮捕された広島東洋カープの羽月隆太郎容疑者が、ファンの失望と怒りの中で厳しい非難を浴びている。韓国メディア『OSEN』は「“ゾンビたばこ”吸入選手、放置されたSNSに“人生やり直せ”怒りの声」と題し、彼のSNSに寄せられたネットユーザーの反応に注目している。

羽月容疑者は、いわゆる「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物のエトミデートを吸引した疑いで広島県警に逮捕された。本人は容疑を否認しているものの、尿検査ではエトミデートの陽性反応が出ており、使用したとみられるカートリッジも押収されたと伝えられている。

警察によると、昨年12月16日、通報を受けて出動した警察官が現場に到着した際、通報者と羽月容疑者が一緒にいた。場所は広島県内で、警察は自宅などを家宅捜索し、入手経路や他に使用した人物がいるかどうかなどを調べた。

エトミデートは日本で「指定薬物」に分類されており、韓国では「臨時麻薬類」に相当する物質として知られる。「ゾンビたばこ」や「笑気麻酔」とも呼ばれ、若者を中心に拡散しているとされる。過剰摂取した場合、手足にけいれんが起きたり、意識を失ったりすることもある。

羽月容疑者はプロ7年目だった昨季、主に代走要員として74試合に出場し、セ・リーグ全体5位タイ、チーム最多となる17盗塁を記録した。試合の流れを変える走塁でチームに貢献し、課題とされてきた打撃面も打率0.295と好成績を残していた。

しかし、そのイメージは一瞬で崩れた。羽月容疑者は現在勾留中で、自身のインスタグラムのアカウントを停止できない状態にある。そのため、約4万7000人のフォロワーを抱えるアカウントのコメント欄は、応援の声と中傷、罵倒が入り乱れる無法地帯と化している。

直近の投稿は昨年12月31日付で、走塁時の写真とともに「悔しいです。来年絶対やり返します。本当に応援ありがとうございました」というメッセージが添えられていた。この投稿に、「罪を償って人生をやり直せ」といった応援と批判の声が交錯している。

もっとも、コメントの大半は衝撃や怒りを示すものが多く、一部では「人生終わった」「永久追放だ」といった強い言葉も書き込まれている。また、この投稿の2週間前に警察から任意同行を求められていた点を挙げ、「16日に摘発されていたのに、なぜ12月31日に決意表明ができるのか」と批判する声も寄せられていた。

マツダスタジアム（写真＝photoAC）

羽月容疑者の逮捕は、日本国内にとどまらず韓国でも大きな関心を集めている。本人は現在まで容疑を否認しているが、現役選手が犯した薬物問題という過ちには日韓両国から厳しい視線が注がれている。

（記事提供＝OSEN）