アラフィフ世代向けのプチプラファッション情報を発信するゆかりんが、「【しまむら】即買い決定！長く使える！「プチプラファージャケット」正直レビュー＆着回しコーデ2選」と題した動画を公開。しまむらで購入した高見えするファージャケットを紹介し、着回しコーディネートを披露しました。



今回ゆかりん氏が紹介したのは、しまむらの「HDKジップブルゾン」（3,490円）。インフルエンサーとの買い物企画中に偶然発見し、その質の高さから即購入を決めたといいます。ポンチョのような袖の短いデザインが特徴で、シンプルながらも個性的なシルエットを演出します。



動画では、プチプラでファーアイテムを選ぶ際のポイントも解説。ゆかりん氏は「高見えするかどうかがはっきり分かる素材」として、ファー、レザー、レースの3つを挙げ、特にファーは「毛足の長さ」「艶感」「毛の密集度」を重視していると語ります。今回購入したジャケットは、リアルファーに近いきれいな毛並みが購入の決め手になったようです。さらに、着こなしの幅が広がるダブルジップ仕様も高く評価しています。



コーディネート提案では、黒のタートルネックと白のパンツを合わせたきれいめなワントーンコーデと、ロゴスウェットとデニムでまとめた大人カジュアルコーデの2パターンを紹介。きれいめからカジュアルまで着回せる汎用性の高さを示しました。冬のコーディネートに上品さと暖かみをプラスする一着として、買い物の参考にしてみてはいかがでしょうか。