フードデリバリー配達員のせーけんわーるど氏が、「Uber以外で１万円までディナー稼働やってみた結果！《menu・ロケットナウ配達員》」と題した動画を公開。今回は、Uber Eats以外のフードデリバリーアプリ「rocket now」「Wolt」「menu」の3社のみでディナータイムに稼働し、その収益性を検証しています。



動画冒頭、せーけんわーるど氏は企画の意図を説明。最近の平日はUber Eatsの配達単価が安い傾向にあるため、あえて他社アプリのみでどれだけ稼げるかに挑戦するとのこと。稼働を開始すると、早速「rocket now」から864円の案件を受注し、順調な滑り出しを見せます。



配達を終えると、間髪入れずに「rocket now」から追加の注文が続きます。特に、緊急ミッションボーナスが付与される案件もあり、開始からわずか1時間15分で4件を配達し、売上は3,503円と時給3,000円を超えるペースを記録しました。その後も「rocket now」からの高単価案件が続き、ミッションを次々とクリアしていきます。



稼働エリアを移動したことで「rocket now」の注文が途絶えると、今度は「menu」をオンラインに。すると、コンビニからの配達依頼が立て続けに3件入りました。最終的には再び「rocket now」で高単価の案件を受注し、約3時間半で目標の1万円を達成しました。



今回の検証では、ミッションが発生した際の「rocket now」の爆発力と、「menu」の安定した注文数が浮き彫りになりました。フードデリバリー配達員にとって、各アプリの特性を理解し、状況に応じて使い分けることの重要性を示す内容となっており、日々の稼働の参考になりそうです。