「給食のカレー容器から塩素のような臭い」小学校で異臭騒ぎ…“吐いた人も”　体調不良訴えた児童6人を搬送　埼玉・加須市

小学校の周りを囲むように止まっている何台もの消防車。

グラウンドには多くの隊員たちの姿が確認できます。

29日午後、埼玉県の小学校で、児童が体調不良を訴える異臭騒ぎが起きました。

異臭騒ぎが起きたのは埼玉・加須市にある三俣小学校。

午後1時ごろ、「給食のカレー容器から塩素のような臭いがして具合の悪い生徒が出ている」と110番通報がありました。

警察と教育委員会などによりますと、給食のカレーを食べた児童6人が体調不良を訴え、病院に運ばれたということです。

具体的な症状は分かっていません。

搬送された6人のうち4人は6年生の同じクラスの女子児童。

同じ鍋から配膳されたカレーを食べたのかは不明だということです。

当時の状況について、児童は「いきなり放送があって、異臭みたいな。それでびっくりして、急いで避難して、怖かった。まずは校庭で、体育館にいった。（Q.友だちに具合悪くなった人は？）同じクラスで吐いた人がいた」と話しました。

学校では午後0時過ぎから給食の配膳が始まり、給食は加須市の給食センターで作られ、市内の小中学校に配送されたものだといいます。

同様の事案は他の学校では発生していません。

この異臭騒ぎで消防車や救急車合わせて10台以上が出動。

小学校では一時400人以上の児童らがグラウンドや体育館に避難する事態となりました。

学校の前には、子供を心配する多くの保護者たちの姿が。

保護者は「午後2時半に帰ってくる予定だけど、だいぶ帰ってこないから。いっぱい消防車来てたので、何かあったのかなと思って来た」「午後2時半ごろ（学校から）連絡が来ました。すごくやっぱり不安です」と話しました。

午後4時ごろ、保護者に直接児童の引き渡しが行われました。

これまでに塩素系の物質は検出されておらず、警察などは詳しい状況を調べています。