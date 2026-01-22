ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 藤沢市の高校で「異臭がする」と通報…学生など9人が体調不良訴え 119番 神奈川県 異臭騒ぎ 国内の事件・事故 日テレNEWS NNN 藤沢市の高校で「異臭がする」と通報…学生など9人が体調不良訴え 2026年1月22日 14時13分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 22日正午すぎ、藤沢工科高校で「異臭がする」と通報があったという 消防によると、体調不良を訴えている学生ら9人を病院に搬送予定とのこと 9人の詳しい容体は分かっておらず、授業中だったかどうかも不明だそう 記事を読む おすすめ記事 【独占】神田沙也加さんの元恋人・前山剛久が本音を激白「あの日のことは、全部話せます」 2026年1月21日 8時53分 DAIGO 娘の幼稚園で父兄お遊戯会、おじいさん役熱演 「子供無反応、大人ドッカン」だった理由 2026年1月21日 22時40分 将棋界のレジェンド・加藤一二三さん、肺炎のため死去 86歳 “ひふみん”の愛称 現役棋士史上最年長を記録 2026年1月22日 15時0分 釈明でも収まらぬ「いけちゃん」インド動画問題 現地紙も続々怒りの報道 2026年1月21日 15時40分 【4人を透明に】「遺体があるから捕まる」骨はドラム缶で焼き、内臓は…ヤクザまで殺害《埼玉県・殺人ブリーダー夫婦》の恐ろしい犯行手口（平成5年の凶悪事件） 2026年1月21日 20時0分