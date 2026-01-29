タレントのスマイリーキクチ（53）が29日、X（旧ツイッター）を更新。新潟県十日町市の女子中学生が行方不明となっている件をめぐり、一部SNS上の心無い投稿に思いをつづった。

キクチは「【続報】中学3年の女子生徒が行方不明、警察が服装で新たな情報を発表【新潟・十日町市】」とのタイトルが付けられた記事を引用。「新潟で中3女子が行方不明になりました。SNSでも様々な情報が飛び交う中で、家族を疑うような投稿を目にすると本当に悲しくなります」と一部の臆測による投稿に言及した。

「憶測でも何を思うかは自由で、それは家庭や友達同士で話せばいい」とピシャリ。「表示回数を増やし、収益を得るために過激な内容をSNSに投稿する」とインプレッション（閲覧数）稼ぎと見られる投稿に苦言を呈し、「日本人はここまで落ちぶれたのか…」と嘆いた。

キクチはかつて、ネット上で殺人事件の関係者などといわれなきデマを書かれ、誹謗（ひぼう）中傷を長年受けた経験がある。ネットの危険性やモラルなどについての講演活動もしており、共著本「ネット中傷 駆け込み寺」なども出している。